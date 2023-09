Französische Küche und edle Highballs – das ist The Paris Club in Düsseldorf

Bar und Restaurant in einem: Im The Paris Club in Düsseldorf erwartet euch französischer Lifestyle in Form von authentisch moderner Küche und leckeren Highball-Cocktails. Alles was ihr über das Konzept der Location wissen müsst, welche Speisen und Getränke auf der Karten stehen und wann das Lokal geöffnet hat, haben wir hier für euch im Überblick.

Was ist das Konzept des The Paris Club in Düsseldorf?

Besucher des The Paris Club in Düsseldorf erwartet ein grandioser Ausblick über die ganze Stadt: Hinter vollverglasten Fensterfronten könnt ihr einen 360 Grad Panoramablick aus der 16. und 17. Etage des 25hours Hotel Das Tour genießen und euch dabei durch feinste französische Speisen und Getränke probieren.

Kulinarisch geht es dabei im Restaurant auf der 16. Etage zu: Während Lunch-Angebote von 12 bis 15 Uhr den kleinen Hunger nach französischen Köstlichkeiten stillen, schlemmt ihr euch am Abend durch ausgefallen moderne Leckerbissen mit dem passenden Wein dazu. Eine Dessertkarte für Naschkatzen und Schleckermäuler gibt es hier selbstverständlich auch. Wie man es aus der französischen Küche kennt, werden die Gerichte stilvoll in kleinen Portionen serviert.

Edle Genüsse und eine einzigartige Atmosphäre erwarten euch ebenso im Bar-Bereich des The Paris Clubs: Wie auch im Restaurant könnt ihr hier bei einem grandiosen Blick über Düsseldorf euer Getränk genießen. Jedoch befindet ihr euch hier nun im 17. Stock des 25hours Hotels und könnt einen noch besseren Blick über die Stadt erhaschen. In die Gläser kommen ausschließlich Spirituosen und Liköre aus unserem Nachbarland. Selbst Cocktail-Klassiker wie Old Fashioned und Negroni werden hier mit französischen Alternativen gemixed.

>>Diese außergewöhnlichen Bars in Düsseldorf bieten eine besonders schöne Location<<

Das große Highlight der Cocktail-Karte sind jedoch die Highballs, welche typisch im hohen Becherglas gereicht werden und ohne Shaker auskommen. Ganz nach Manier des The Paris Club werden die Getränke mit hochwertigen Zutaten zubereitet und in gefrorenen Gläsern mit golfballgroßen Eiswürfeln serviert.

Wo ist das The Paris Club in Düsseldorf?

Den The Paris Club findet ihr in der 16. und 17. Etage des 25hours Hotel Das Tour. Beide könnt ihr auch ohne Hotelaufenthalt besuchen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die U- und S-Bahn-Station Wehrhahn.

Adresse: Louis-Pasteur-Platz 1, 40211 Düsseldorf

Was steht auf der Speisekarte des The Paris Club in Düsseldorf?

Auf der Speisekarte im Restaurant des The Paris Club findet ihr sowohl französische Klassiker als auch moderne Fusionsküche. Während ihr zur Mittagszeit Gerichte von der wechselnden Lunch-Karte wählen könnt, habt ihr bei der Abendkarte Vorspeisen-technisch unter anderem die Wahl aus Pulpo-Salat (18 Euro), Austern (pro Stück 4 Euro) oder Crevette Roses (Garnelen, 16,50 Euro). Schnecken mit Knoblauchbutter (15 Euro) dürfen ebenfalls nicht auf dem Menü fehlen. Im Hauptgang könnt ihr euch hingegen zwischen Gerichten wie französischer Entenbrust (32 Euro), Pariser Gnocchi (24 Euro) oder Lachsforellenfilet mit Couscous (30 Euro) entscheiden. Den krönenden Abschluss gibt es mit Desserts wie Crème Brûlée (9 Euro) oder Yuzu Parfait (12 Euro).

Wer Weine liebt, kommt mit der Weinkarte des Restaurants im The Paris Club definitiv auf seine Kosten. Neben einer kleinen Auswahl an französischen Champagnern und Crémants gibt es eine große Auswahl an Weiß-, Rot- und Roséweinen aus verschiedenen Anbaugebieten wie der Provence oder der Rhone. Daneben gibt es ebenfalls ein kleines Angebot an deutschen Weinen. Je nach Sorte zahlt ihr für ein Gläschen des edlen Tropfens sechs bis 25 Euro.

Edle Getränke-Spezialitäten erwarten euch auch in der Bar des The Paris Club. Neben den bereits erwähnten Highballs (10 Euro bis 11.50 Euro), stehen unter anderem auch mehrere Gin-Tonic-Variationen (13.50 Euro bis 17 Euro) sowie Biere wie das Düsseldorfer Füchschen Alt (4,50 Euro) auf der Karte. Zum Knabbern bietet euch die Bar französische Kleinigkeiten wie verschiedene Käse-Variationen auf der Platte (16 Euro) oder klassisches Tatar du Chef (18 Euro) an.

Die Öffnungszeiten des The Paris Club in Düsseldorf

Das Restaurant empfängt Gäste zum Lunch montags und donnerstags in der Zeit von 12 bis 15 Uhr. Abendgerichte gibt es hingegen montags bis samstags in der Zeit von 18 Uhr bis 24 Uhr.

Die Bar hat sonntags bis donnerstags von 17 Uhr bis 1 Uhr sowie am freitags und samstags von 17 Uhr bis 2 Uhr geöffnet.