Für Kathi und Patrick ist es ein lang gehegter Traum: Sie dürfen endlich hinter der Theke ihrer eigenen Bar in Düsseldorf stehen und den Gästen ihre Art einer „guten Zeit“ näherbringen. Im Fall der dstrct.art heißt das: kreative Cocktails vom Zapfhahn, urgemütliche Atmosphäre und Kunst aus der unerschöpflich großen Szene vor Ort. Tonight News hat in der neuen Location vorbeigeschaut.

dstrct.art Bar in Düsseldorf: Das erwartet euch in Pempelfort

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Seit dem 19. Januar 2024 werden in der dstrct.art Cocktails wie der „TGIF“ serviert: Die Kombination von Premier Cru- und Fino-Wein mit Fenchel und Granny-Smith-Likör sowie einem Schuss Kakao- und Orangenbitter macht sofort Lust auf mehr – und erklärt die Abkürzung „TGIF“ mit „Thank God It’s Fennel“.

Ein weiterer Cocktail hat uns ganz besonders überzeugt: Der „WHO’S THAT SPRIZZ?!“ mischt Traubenwodka mit Erdbeer-Amaro und Hibiskuswasser – ein Getränk, das definitiv mehr kann als nur prickeln. Übrigens: Wie viele weitere Cocktails kommt auch der „WHO’S THAT SPRIZZ?!“ in der dstrct.art Bar direkt aus dem Zapfhahn, das nötige System wurde eigens dafür entwickelt.

Auf der Karte finden sich etliche weitere Eigenkreationen von Betreiber Patrick. „Mein Chemie-Lehrer wäre stolz auf mich, denn in der Schule war ich nicht so gut“ verrät er uns im Gespräch. Der 33-Jährige kommt aus der Gastro, die Stärken von Kathi (28) finden sich im Marketing-Bereich.

Viele der Zutaten werden in der Bar selbst hergestellt – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Darunter fällt auch die Mandelmilch – übrig gebliebene Nüsse wandern weiter zu einer Konditorin aus der nahen Roasted Kaffeebar (Moltkestraße 75), die wiederum das passende Pairing für den Drink herstellt. Preislich liegen viele Cocktails im überschaubaren Bereich zwischen 8 bis 13 Euro – das überrascht, vor allem in Hinsicht auf die gebotene Qualität.

dstrct.art Bar in Düsseldorf: Wechselnde Kunst an den Wänden

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DSTRCT ART (@dstrct.art)

Abseits von den Cocktails will das junge Paar die Bar jährlich für vier Künstler als Ausstellungsfläche ihrer Werke zur Verfügung stellen: Hier kommt ihr also nicht nur in den Genuss kühler Drinks, sondern auch cooler Kunstwerke. Noch besser: Vielleicht kommt ihr mit den Künstlern vor Ort gleich ins Gespräch – und könnt ihre Werke sogar kaufen.

Weitere Infos zu den aktuellen Kunstwerken findet ihr im oben angehängten Instagram-Beitrag.

dstrct.art Bar in Düsseldorf auf einen Blick: Öffnungszeiten, Adresse, Anfahrt

Ihr wollt möglichst fix selbst mal vorbeischauen? Hier bekommt ihr alle Infos und weiterführenden Links auf einen Blick:

Was: dstrct.art Bar in Düsseldorf-Pempelfort

Wo: Schloßstraße 19, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags Ruhetag, täglich ab 19 Uhr bis 0.30 Uhr, freitags und samstags bis 2 Uhr morgens am Folgetag

Internet: Instagram,

Anfahrt mit dem ÖPNV: S6 oder S11 nach Düsseldorf Zoo (10 Minuten Fußweg), Haltestelle D-Lennéstraße mit Straßenbahn 704 oder Bus 807

Anfahrt mit dem Auto: Parkplatz-Situation vor Ort ist eher schwierig