Cocktailkunst mit Blick auf den Medienhafen – das ist das Au Quai in Düsseldorf

Das Au Quai am Medienhafen ist die perfekte Mischung aus Cocktailbar mit Retro-Ambiete, inklusive Blick auf die Skyline Düsseldorfs. Edle Holzvertäfelungen, samtige Bezüge und ein Ambiente einer klassischen 20er Jahre-Bar machen das Au Quai am Medienhafen zu einer besonderen Location der Stadt. Hier gibt es nicht nur leckere Drinks, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die Skyline Düsseldorfs und den Hafen. Wir stellen euch die Location vor.

Cocktailbar am Medienhafen: Das Konzept von Au Quai by ArabesQ

Man nehme einen Cocktail an der Bar mit Panoramablick, eine gemütliche Terrasse direkt am Wasser und eine untergehende Sonne, und erhält einen perfekten Feierabend in der Cocktailbar Au Quai. Die angebotenen Cocktails reichen von Klassikern wie Aperol Spritz und Martini Pornstar bis hin zu ausgefallenen Kreationen mit orientalischen Touch wie dem Orient Mule, einem Cocktail mit Ginger Beer, Wodka, Zimt und Kardamom.

Falafel, Hummus, Salate: Wer auf arabisches Fingerfood steht, wird sich in das Au Quai verlieben, denn hier bekommt ihr am Abend kleine Snacks gereicht, die ihr auch so im Rahmen eines Besuchs im Restaurant Arabesq am Staufenplatz als Mezze serviert bekommt.

Wo ist das Au Quai by ArabesQ am Medienhafen?

Das Au Quai befindet sich unmittelbar am Ufer des Handelshafens neben der Meerbar auf der einen und der Film- und Medienstiftung NRW auf der anderen Seite.

Adresse: Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf

Die Öffnungszeiten des Au Quai by ArabesQ am Düsseldorfer Medienhafen

Au Quai by ArabesQ: Mittwoch und Donnerstag 19 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag 19 bis 2 Uhr.

