Fotos vom Fischmarkt Düsseldorf, 2.6. - Genuss und Party am Rhein

Am ersten Sonntag im Juni öffnete der Fischmarkt erneut pünktlich um 11 Uhr seine Pforten am Tonhallenufer. Das Wetter zeigte sich dabei von seiner schöneren Seite, anders als beim Japantag einen Tag zuvor. Die Laune der Besucher war also gleich doppelt gut, gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden beim „After-Fischmarkt-Clubbing“ an den Kasematten.

Bis November soll der Fischmarkt noch an fünf weiteren Terminen stattfinden, zur selben Zeit an gewohnter Stelle.

