So schön war der Düsseldorfer Fischmarkt am Sonntag, 5. Mai 2024

Fischmarkt-Time in Düsseldorf: Bereits am Vormittag füllte sich das Tonhallenufer am Rhein mit zahlreichen Menschen, welche mit großen Augen an den Ständen der Händler vorbeizogen. Wie wäre es mit einem guten Wein? Fischbrötchen? Na klar, muss sein! Oder doch lieber in den Biergarten setzen? Unser Fotograf war vor Ort und hat das Geschehen für euch in bunte Bilder verpackt.

Vormerken: Der nächste Fischmarkt findet am Sonntag, dem 2. Juni 2024, statt! Alle Infos dazu findet ihr hier!

