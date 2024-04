Düsseldorf: Erste Fan-Zone zur Fußball-EM 2024 entsteht - Fotos

Am Gustaf-Gründgens-Platz vor dem Schauspielhaus in Düsseldorf entsteht derzeit die erste „fertige“ Fan-Zone zur Fußball-Europameisterschaft 2024. Mit Blick auf das Schauspielhaus und umgeben von architektonischen Highlights, wie dem Kö-Bogen II und dem Dreischeibenhaus, wird das Areal zum kulturellen Hotspot des Turniers in der Landeshauptstadt.

Zusammenspiel von Fußball und Kultur

Auf 1500 Quadratmetern Fläche können bis zu 2000 Besucher ein „Zusammenspiel aus Fußballfieber, kulturellen Höhepunkten und architektonischer Schönheit erleben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bereits im Mai startet das Kulturprogramm am Schauspielhaus, weshalb die Fan-Zone schon jetzt aufgebaut wird (die EM startet am 14. Juni in München).

Die Tribüne mit Blick auf das Schauspielhaus steht bereits, in den kommenden Tagen werden auch die restlichen Aufbauten fertiggestellt und im Düsseldorfer EURO-Design gebrandet.

Illuminierte Fassade und Kulturprogramm

Die geschwungene Fassade des Schauspielhauses wird während der EM 2024 illuminiert und von lokalen Künstlern aus der Kultur- und Musikszene der Stadt zum Leben erweckt. Dazu gibt es ein Kulturprogramm, unter anderem mit dem Theaterstück „Glaube. Liebe. Fußball“, produziert vom Ensemble des Schauspielhauses. Ende Mai 2024 hat das Stück Premiere und wird während des gesamten Turniers wiederholt aufgeführt.

Weitere Fan Zonen in Düsseldorf

Neben der „Fan Village“ am Gustaf-Gründgens-Platz bietet Düsseldorf zwei weitere offizielle Fan-Zonen, bei der alle Spiele der EM 2024 live übertragen werden. Dazu gehören die „Football Village“ auf dem Burgplatz und das „Public Viewing“ an der unteren Rheinwerft.