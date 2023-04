Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Motto und Fanzonen stehen

Im Juni 2024 beginnt die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland. Auch Düsseldorf ist Austragungsort und beherbergt gleich fünf Spiele der EM 2024. Nun wurde auch das Motto der Stadt bekanntgegeben, welches für das Turnier in der rheinischen Metropole stehen soll.

So wirbt die Stadt mit dem Slogan „Everybody’s Heimspiel“. Dies soll aber nicht nur auf den Sport bezogen sein, sondern für alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sowie allen Gästen aus dem In- und Ausland stehen.

Auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller äußerte sich bereits zum Motto. „Ganz Europa wird einen Monat lang zu Gast in Düsseldorf sein. Wir wollen, auch dank der berühmten Düsseldorfer Willkommenskultur, die UEFA EURO 2024 für alle zu einem persönlichen Heimspiel machen: Für die Bürgerinnen und Bürger und für die vielen Gäste, die wir erwarten. Das gilt auch für die Düsseldorfer Wirtschaft – sie wird ebenfalls von der Strahlkraft dieses Events profitieren.“

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Drei Fanzonen in Düsseldorf

Zudem wurde bekanntgegeben, dass es in Düsseldorf während der Europameisterschaft 2024 drei Fanzonen geben wird. Die erste Fanzone heißt „Football Village“ und steht auf dem Burgplatz. Auf einer großen Leinwand werden hier sämtliche Spiele der EM gezeigt. Zudem wird es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geben. Auch der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat lokale Vereine eingebunden, die für ein vielseitiges Angebot sorgen sollen.

An der Unteren Rheinwerft wird während des Turniers eine klassische „Public Viewing“-Zone entstehen. Hier sollen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und die Spiele, die in Düsseldorf stattfinden, gezeigt werden.

Als drittes gibt es das „Fan Village“ auf dem Gustaf-Gründgens-Platz. Hier wird gleich das Düsseldorfer Schauspielhaus mit angebunden. So soll in den Abendstunden eine Lichtinstallation für Stimmung sorgen, während lokale Künstlerinnen und Künstlern der Düsseldorfer Medien- und Musikszene für Programm sorgen.

Auch Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche zeigt sich begeistert von den bisherigen Plänen. „Ganz Düsseldorf wird im Sommer 2024 eine große Fußballbühne. Darauf bin ich sehr stolz und dankbar, dass die Wahl zur Host City mit derart breiter Mehrheit auf unsere Stadt gefallen ist. Ich bin mir sicher, dass die Stadt, aber auch die Gesellschaft tolle Gastgeber sein werden. Auch die Düsseldorfer Kunst- und Kulturszene möchten wir einladen, das kulturelle Programm mitzugestalten. Mit der Illuminierung des Schauspielhauses und durch weitere spannende Kunstaktionen möchten wir die Vielfalt der lokalen Kultur aufzeigen.“

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Augenmerk liegt auf Nachhaltigkeit

Der Stadt Düsseldorf ist es ein großes Anliegen, die Feierlichkeiten rund um das Fußballfest so nachhaltig wie möglich zu gestalten. So haben Müllvermeidung und -recycling besondere Priorität. Es wird mit Mehrweggeschirr gearbeitet, kostenloses Trinkwasser soll angeboten werden. Zudem sollen möglichst viele Fans ohne Auto zu den entsprechenden Plätzen und zum Stadion gelangen.

Hier soll sich vor allem die Rheinbahn als bewährter Partner hervortun. Der ÖPNV soll zusätzlich mit Shuttle-Kapazitäten aufgestockt werden. Projektleiter Thomas Neuhäuser erklärte vorab: „Dank des Einsatzes der vielen Mitarbeitenden von Landeshauptstadt, D.Live, Düsseldorf Marketing und Düsseldorf Tourismus sowie der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer werden wir ein eigenes Düsseldorfer Sommermärchen schreiben. Dabei werden wir als Ausrichterstadt niemals den Aspekt der Nachhaltigkeit vernachlässigen. Jede Planung wird zu einer umweltfreundlichen Umsetzung des Turniers beitragen.“

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Volunteers gesucht

Natürlich braucht es dafür auch die Mithilfe der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer. Denn die Stadt sucht insgesamt 1600 ehrenamtliche Helfer. 450 davon sollen in der Stadt anpacken, 1150 sollen in der Arena mithelfen. Zentrale der Volunteers soll das im Maxhaus auf der Schulstraße machen. Dort sollen sich die ehrenamtlichen Helfer austauschen, erholen und stärken können.

Für die Volunteers gibt es dabei erstmals ein gemeinsames Programm, was alle Helfer einschließt, egal ob sie im Stadion oder der Stadt stationiert sind. So ist garantiert, dass niemand bevorzugt wird. Alle erhalten die gleiche Zuwendung an Ausstattung, Verpflegung und kostenfreie Nutzung des ÖPNV im Stadtgebiet.

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: „One Year To Go“-Event am 17. Juni

Genau ein Jahr, bevor es losgeht, am 17. Juni 2023, soll es ein großes Familienfest auf dem Marktplatz vor dem Rathaus geben. Unter dem Motto „One Year To Go“ sollen dann ein Bühnenprogramm, Talkrunden und sportlichen Aktivitäten auf dem Marktplatz stattfinden. Zudem können sich alle Interessierten vor Ort über die anstehende Europameisterschaft informieren. Wer möchte, kann sich auch gleich als Volunteer bewerben.

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Sicherheit wird groß geschrieben

Natürlich darf bei einer solchen Großveranstaltung das Thema Sicherheit nicht fehlen. Bereits jetzt schon werden zahlreiche Vorbereitungen und Vorkehrungen erarbeitet. Zudem liegt Düsseldorf im Zentrum der Rhein-Ruhr-Achse zwischen den übrigen NRW-Ausrichterstädten.

Denn Dortmund, Gelsenkirchen und Köln liegen nicht nur in unmittelbarer Nähe zu Düsseldorf. Wer von Köln nach Dortmund möchte, oder von Gelsenkirchen nach Köln, der muss fast zwangsläufig durch die Landeshauptstadt. Daher rechnet man in Düsseldorf mit entsprechend hoher Frequenz. Zusätzlich sollen die gesammelten Erfahrungen während des Turniers dann im Nachgang als Sicherheitsleitfaden dienen, um auch für kommende Events gerüstet zu sein.

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Wirtschaft und Finanzierung

Die Uefa geht von fünf Milliarden TV-Zuschauern aus, sowie zwölf Millionen Menschen in den Fanzonen. Daher sieht die Stadt entsprechend Potenzial, am Image zu feilen und neue Leute für die Stadt zu begeistern. Vor allem die Gastronomie, Hotels und der Handel sollen davon profitieren.

Neben der Wirtschaft soll aber auch der Amateur- und Breitenfußball in der Stadt vom Turnier profitieren. So soll auch nach der EM Maßnahmen ergriffen werden, außerdem wurde eine Kooperation zwischen der Stadt, der EURO 2024 GmbH in Frankfurt und dem Fußballverband Niederrhein geschlossen.

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Soviel kostet das Turnier

Bislang sieht die Planung Kosten von 20,51 Millionen Euro vor. Etwa ein Drittel davon sind für die Sicherheit und Mobilität. Weitere sechs Millionen Euro sind für die Fanzonen veranschlagt. Ein offener Posten hingegen sind noch mögliche Einnahmen aus der Gastronomie, Sponsoren und Bezuschussungen. Darüber sollen weitere Planungen Aufschluss geben, eine nächste Sitzung des Rates der Stadt ist am 17. Mai geplant.

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Das ist das Botschafterinnen-Team

Die Botschafterinnen, die Düsseldorf repräsentieren sollen, sind ebenfalls bereits gewählt. So ist Martina Voss-Tecklenburg, Nationaltrainerin und Mitglied des Aufsichtsrates von Fortuna Düsseldorf, ebenso dabei, wie auch zwei lokale Botschafterinnen mit Sandra Mikolaschek (Paratischtennisspielerin, Borussia Düsseldorf) und Selin Oruz (Hockey-Nationalspielerin, Düsseldorfer Hockey-Club 1905 e.V.).

Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Großer Zuspruch aus Düsseldorf

In einer Befragung von 2017 sprachen sich bereits 88 Prozent der Befragten in Düsseldorf dafür aus, dass Düsseldorf Turnierstadt bei der Euro 2024 wird. Im Herbst 2022 gab es erneut eine Umfrage, an der 2400 Menschen teilnahmen. Erneut kam unter den Befragten heraus, dass 88 Prozent die Teilnahme bei der Europameisterschaft als Ausrichterstadt befürworten. Zudem erhofft sich ein Großteil, dass sich langfristige wirtschaftliche und soziale Effekte für die Stadt einstellen.