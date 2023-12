Auslosung Fußball-EM 2024: Diese Spiele finden in Düsseldorf statt

Düsseldorf gehört zu den zehn Spielorten der Fußball-Europameisterschaft, welche vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 stattfinden wird. Von den zehn Gastgeberstadien waren neun bereits bei der WM 2006 im Einsatz – die Arena der Landeshauptstadt ist hingegen ganz neu dabei. Nun ist bekannt, welche Länder-Teams ihre Matches in Düsseldorf austragen werden.

Diese Spiele werden zur EM 2024 in Düsseldorf stattfinden

So werden Spanien, Frankreich, Albanien, Österreich, Slowakei sowie der Sieger der Play-offs B (Bosnien-Herzegovina, Israel, Ukraine, Island) im Juni 2024 in Düsseldorf antreten. Dies ergab der „Final Draw“ am Samstag, 2. Dezember, in der Hamburger Elbphilharmonie. Durch die Zuteilung der qualifizierten Teams in insgesamt sechs Gruppen ergeben sich folgende Vorrundenspiele in der Landeshauptstadt:

17.Juni: Österreich – Frankreich

Österreich – Frankreich 21. Juni: Slowakei – Sieger Play-offs B

Slowakei – Sieger Play-offs B 24. Juni: Albanien – Spanien

„Die Vorfreude auf die Uefa Euro 2024 war in Düsseldorf schon vorher riesig“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Mit dem Wissen, wer tatsächlich bei uns in der Landeshauptstadt antreten wird, ist diese Vorfreude jetzt noch greifbarer. Mit Spanien und Frankreich kommen zwei große Fußballnationen nach Düsseldorf, wir freuen uns auch sehr auf starke Teams wie Albanien, die Slowakei und unser Nachbarland Österreich. Die Aussicht, dass über die Play-offs auch die Ukraine oder Israel noch nach Düsseldorf kommen könnten, ist großartig. Wir freuen uns auf tolle Spiele in unserer Stadt!“

Auslosung EM 2024: Lichtspektakel am Ergo-Turm in Düsseldorf

Die Ergebnisse der Auslosung wurden in einer Kooperation zwischen der Landeshauptstadt und dem Versicherungsunternehmen Ergo, dem offiziellen Nationalen Partner der Fußball-EM 2024, direkt auf den Ergo-Turm in Pempelfort übertragen – dort wurden die sechs Teams, die in Düsseldorf spielen werden, auf über 1.700 Quadratmetern Projektionsfläche in ihrer Landessprache willkommen geheißen. Die schönsten Bilder des Lichtspektakels findet ihr hier.

EM 2024 könnte Tourismus in Düsseldorf fördern

Die Düsseldorfer Delegation um Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Botschafterin Martina Voss-Tecklenburg und Projektleiter Thomas Neuhäuser wohnten der Zeremonie in der Elbphilharmonie bei. „Mit der Zuteilung der Teams in die Gruppen und den feststehenden Vorrundenspielen können wir in die nächste Phase der Planungen einsteigen“, betont Stadtdirektor Hintzsche. „Viele Fans werden nun beginnen, sich mit Düsseldorf als Spiel- und Reiseort auseinander zu setzen. Unser Projektteam wird sich kurzfristig mit den in Düsseldorf spielenden Nationen austauschen, um allen Teams und ihren Anhängern das bestmögliche Erlebnis, eben ‚Everybody’s Heimspiel‘, in Düsseldorf zu ermöglichen. Auch die Teams, die in NRW-Nachbarstädten spielen, sind für uns relevant.“

„Mit der Auslosung der Gruppen in der Elbphilharmonie, an diesem großartigen Ort in Hamburg, beginnt eine neue Phase der Vorfreude auf das Turnier. Meine Begeisterung jedenfalls ist noch einmal gewachsen. Die Paarungen versprechen spannende Spiele in der Arena und ein Fest der Kulturen in den Fan Zonen und in unserer Stadt“, fügt Botschafterin Martina Voss-Tecklenburg hinzu.

Insgesamt werden in Düsseldorf fünf Spiele ausgetragen. Neben den drei Vorrundenspielen finden noch jeweils ein Achtel- und ein Viertelfinale in der Arena statt.