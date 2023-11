Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Düsseldorfer Ergo-Turm erstrahlt in verschiedenen Farben – aus diesem Grund

27. November 2023

Der Düsseldorfer Ergo Tower erstrahlt zur Fußball-EM-Gruppenauslosung am Wochenende in den Farben der Teilnehmernationen. Das kündigte der nationale Versicherungspartner des Sport-Großevents jetzt an.