Düsseldorf: So spektakulär strahlte der Rheinturm in den letzten Jahren

Es hat schon etwas mystisches, wenn ein 240,5 Meter hoher Turm in einer imposanten Lichtershow und grellen Farben erstrahlt. Der Rheinturm bietet als höchstes Gebäude Düsseldorfs eine optimale Plattform für spektakuläre Lichtinstallationen. Den Anfang machte 2016 die Initiative Dus-Illuminated mit dem „Rheinkometen“, der während der Tour de France und dem 70-jährigen Geburtstag von NRW leuchtete. 2020 folgte die Telekom mit einer Werbeaktion für ihr 5G-Handynetz. Seither erstrahlte das Emblem Düsseldorfs viele weitere Male über dem Rhein.

Lichtershow am Rheinturm: Night of Light 2021 – #AlarmstufeRot

Im Rahmen der europaweiten Aktion „Night of Light“ leuchtete der Fernsehturm und der Medienhafen am 22. Juni 2021 gänzlich in Rot. Die Aktion #AlarmstufeRot sollte auf die Notlage der Kultur- und Veranstaltungsbranche aufmerksam machen – denn diese wurde in der Corona-Pandemie schwer getroffen.

Werbeaktion am Rheinturm: Metro-Lichtshow lässt Düsseldorf erstrahlen

Im Oktober 2020 folgte das Großhandelsunternehmen Metro. Anlass war der von dem Unternehmen ins Leben gerufenen „Own Business Day“. An diesem Tag sollten alle selbstständigen Unternehmer während der Pandemie in den Mittelpunkt gestellt werden. „Damit wollen wir dieser schwierigen Zeit ein Zeichen für alle Selbstständigen setzen“, sagte eine Sprecherin. Hier gibt es weitere Infos zu der Aktion von Metro.

Lichtershow am Rheinturm: Werbeaktion von Telekom

Auch die Telekom hat im Juni 2020 zur Premiere der neuen 5G Netze eine Lichtshow in Düsseldorf veranstaltet. Der Konzern ließ den Funkturm jede Nacht – selbstverständlich – im Magenta erstrahlen. Das Lichtspektakel bildete den Auftakt für eine Kampagne. Am Samstag, 20. Juni, erreicht die Feier dann ihren Höhenpunkt: Am Finaltag der 5G-Lichtshow legte der bekannte Bootshaus-DJ Oliver Magenta live auf.

Lichtershow am Rheinturm: 70-jähriger Geburtstag von NRW

Zum 70-jährigen Geburtstag von Nordrhein-Westfalen ließ sich der Rheinturm in Düsseldorf in seiner schicksten Robe sehen: In der der Nacht des 26. August 2016 strahlte der Rheinturm zum ersten Mal im Rahmen des „Rheinkomets“ der Stiftung Dus-Illuminated. 3000 Meter Kabel wurden dafür verlegt – die Lichtinstallation war bis zu 100 Kilometer weit zu sehen.

Lichtershow am Rheinturm: Start der Tour de France

Der „Rheinkomet“ wurde zur Feier der Tour de France im Juni 2017 erneut zum Leben erweckt: Zum bedeutendsten Straßenradrennen der Welt erstrahlte der Rheinturm unter anderem in den französischen Nationalfarben sowie in den Tour-Trikotfarben Gelb, Grün und Rot-Weiß. Die Lichtstrahlen der Scheinwerfer auf dem Düsseldorfer Wahrzeichen strahlten bis in die Nachbarstädte.

Lichtershow am Rheinturm: Kunst von Leon Löwentraut

„Gemeinsam gegen Corona – Impfen = Freiheit“ lautete der Titel der Lichtershow des Düsseldorfer Künstlers Leon Löwentraut. Zu sehen waren Porträts von mehr als 200 Kindern. Eine Woche lang wurde der Rheinturm im März 2021 bestrahlt. Die Kunstaktion sollte eine Botschaft der Hoffnung und ein Aufruf zum Zusammenhalt während der Pandemie sein.

Düsseldorf: Lichtshow zu griechischem Feiertag am Rheinturm abgebrochen #Griechenland2021 🇬🇷

Ähnliches hatte eine Aktion des Griechischen Generalkonsulats geplant: Doch in Zeiten einer Pandemie ist das nicht ganz so einfach, denn durch eine Menschenansammlung und fehlender Masken ist die Lichtshow zum Jubiläum der griechischen Unabhängigkeitsrevolution abgebrochen worden. Am Donnerstag, 24. März 2021, ist der Rheinturm zeitweise in den griechischen Nationalfarben Blau und Weiß beleuchtet worden. Alle weiteren Infos findet ihr hier zusammengefasst.

Der Rheinturm in Düsseldorf: Die größte Dezimaluhr der Welt

Aber auch der Rheinturm selbst ein leuchtendes Kunstprojekt mit sich: Die zur Altstadt zugewandten Seite des Wahrzeichens hat der Düsseldorfer Künstler Horst H. Baumann 1981 mit einer Lichtskulptur gestaltet. Dahinter verbirgt sich – laut Guinness-Buch der Rekorde – die größte dezimale Uhr der Welt. Sie besteht aus 39 leuchtenden Bullaugen-Lampen, die jeweils die Uhrzeit anzeigen. Viele Düsseldorfer kommen jedoch schnell in Vergessenheit, wie man die Uhrzeit eigentlich richtig abliest: Die oberen zeigen die Stunden, die mittleren die Minuten und die unteren die Sekunden an.