Düsseldorfs Wahrzeichen im GNTM-Fieber: Heidi Klum erstrahlt Rheinturm

Heidi Klum lächelt mit ihrer Sonnenbrille auf dem Nasenrücken, während Düsseldorfs Skyline im Hintergrund funkelt. Ein kurzer Clip, der halbnackte Männer und Frauen zeigt, gefolgt vom Slogan „GNTM für alle“. Abgerundet wird das Ganze mit dem roten ProSieben-Logo in siebenfacher Ausführung: Seit Rosenmontag und noch bis Donnerstag erstrahlt der Rheinturm im Werbegewand der neuen „Germany’s Next Topmodel“-Staffel, die am Donnerstag, den 15. Februar 2024, um 20.15 Uhr auf ProSieben ihren Auftakt feiert.

Zu sehen ist die Reklame zwischen 19 und 23 Uhr. Die Botschaft ist klar: GNTM ist zurück und sucht nach neuen Talenten – egal ob Mann oder Frau.

GNTM 2024: Alle Infos zu Neuheiten, den Kandidaten und Sendeterminen gibt es hier.

„Wir nutzen 3D-Mapping, eine Technik, die Bilder und Animationen direkt auf die Oberfläche des Rheinturms projiziert“, sagt Christoph Körfer, Sprecher des Senders, im Gespräch mit der „Rheinischen Post„. „Dadurch wird der Rheinturm in ein lebendiges Kunstwerk verwandelt.“ Entstanden sei das Projekt in Zusammenarbeit mit der Agentur TNL aus Bielefeld, ermöglicht durch die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG).

Aufgrund der besonderen Form des Turms kämen spezielle Beamer zum Einsatz, die über ausreichend Leuchtkraft für diese große Fläche verfügen. Die Vorlage müsse zudem die abgerundete Projektionsfläche berücksichtigen, damit die Motive nicht verzerrt dargestellt werden. Je nach Motiv seien drei bis vier Beamer erforderlich, die sich gleichmäßig um den Turm verteilen.

Auch in der Vergangenheit nutzten Künstler und Firmen den Düsseldorfer Himmel für solche Lichtshows, wie zuletzt im Rahmen der Kunstinstallation „Rheinturm in Art“ im März 2023. In der Galerie findet ihr Fotos, wie spektakulär der Rheinturm in den letzten Jahren strahlte.