Düsseldorf: Neue Lichtkunst am Rheinturm im März

Erneut wird der Rheinturm in Düsseldorf Ziel einer Kunstaktion. Wie schon beim Rheinkomet wird erneut die Stiftung Dus Illuminated dafür verantwortlich zeichnen und eine Lichtkunst erschaffen. Die Kunstaktion soll vom 22. bis zum 26. März gehen, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

Mit Marcus Schäfer als Entwickler der Kunstaktion gibt es zudem einen weiteren alten Bekannten für den Rheinturm, denn auch Schäfer war bereits vor zwei Jahren mit seiner Aktion gemeinsam mit dem Künstler Leon Löwentraut am Rheinturm aktiv. Zusammen waren sie an der Aktion „Gemeinsam gegen Corona – Impfen = Freiheit“ beteiligt. Damals wurden 200 Portraits von Kindern in einer Videoinstallation am Rheinturm gezeigt zum Thema „Hoffnung“.

Nun also soll es ein neues Projekt von Dus Illuminated geben. Die Stadt und der Landtag haben bereits positiv reagiert, heißt es bei der RP. Demnach ist auch die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf Reisholz AG, der der Turm gehört, angetan von der neuen Idee.

Diesmal sollen fünf Hochleistungsprojektoren auf dem Dach des Landtages aufgebaut werden, die den Turm dann anstrahlen werden. Vier Werke sollen auf diesem Wege von Künstlern gezeigt werden. Am jenem Wochenende, wo von der Winterzeit wieder auf die Sommerzeit umgestellt wird, soll die Installation laufen. In der Zeit wird die Uhr am Turn abgeschaltet.