Modegigant Prada feiert im Rheinturm – warum der Promiauflauf größer war als die Drohnenshow

Ohne Zweifel, Lichtshows faszinieren: Sie haben etwas magisches an sich, denn sie können etwas am Himmel zaubern, was eigentlich gar nicht wirklich existiert. So auch am Mittwochabend (11. Oktober 2023) in Düsseldorf. Der französische Modegigant Prada hat sich etwas besonderes einfallen lassen, um seine Parfum-Reihe zu promoten: Eine Drohnenshow über dem Rhein.

Im Rahmen des „Prada Paradoxe“-Events feierte die Marke das einjährige Jubiläum und den Launch des neuen Parfums „Paradoxe Intense“ im Düsseldorfer Rheinturm. Geladen waren auch bekannte Gesichter der Promiwelt.

Düsseldorfer Rheinturm verwandelte sich in „Prada-Turm“

Der Düsseldorfer Rheinturm und das Restaurant Qomo wurden für diese besonderen Abend vollständig im Prada-Paradoxe-Stil umgestaltet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. „Düsseldorf als Headquarter von L’Oréal Dach und Impulsgeber für Mode und Luxus in Deutschland war der perfekte Ort, um dieses besondere Event für Prada Paradoxe zu feiern“, erklärt Isabel Neudeck, Managing Director L’Oréal Luxe für Österreich, Deutschland und Schweiz.

„Elevator Boys“ und Ex-„GNTM“-Teilnehmerin dabei

Unter den geladenen Gästen waren viele bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspieler Ruby O. Fee, Gina Stiebitz und Jannik Schümann, die international bekannten Models und Influencerinnen Lorena Rae und Leonie Hanne, Jacob Rott, Tim Schaeker, Luis Freitag von den Social-Media-Stars „Elevator Boys“, Aleandra Frerk, Moderatorin Rabea Schif und viele mehr.