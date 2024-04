Der Circus Roncalli kommt in diesem Jahr nicht wie gewohnt nach Düsseldorf. Seit den 1990er Jahren war der blau-weiße Zeltpalast am Robert-Lehr-Ufer ein fester Bestandteil des Kultursommers. Doch in diesem Jahr muss der Platz für die EM-Fanmeile weichen.

Wo kann man den Circus Roncalli in diesem Jahr sehen?

In diesem Jahr gastiert der Zirkus im Rahmen der „ARTistART“-Tournee vom 31. Mai bis 23. Juni in Krefeld auf dem Sprödentalplatz. Das Ganze ist etwa eine halbe Stunde Autofahrt vom ursprünglichen Platz in Düsseldorf entfernt. Der Roncalli-Zauber bleibt der Region also erhalten.

Enttäuschung, aber Hoffnung auf Wiederkehr

Bernhard Paul, Direktor und Gründer des Circus-Theaters, zeigt sich bedauernd, aber verständnisvoll: „Wegen der Fußball-Europameisterschaft und der damit verbundenen Fanmeile dürfen wir nicht an unserem angestammten Platz am Düsseldorfer Rheinufer gastieren, was wir natürlich sehr bedauern. Da Krefeld aber schon lange auf unserer Liste stand, freuen uns hier schon bald Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region Niederrhein und Düsseldorf mit unserem neuen Programm zu begeistern.“

Sorge um Zukunft des Standorts

Laut Informationen der „NRZ“ könnte es jedoch in den nächsten Jahren schwierig werden, den Circus Roncalli am Robert-Lehr-Ufer gastieren zu lassen. Grund dafür ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens, der die Fläche bis mindestens 2028 unbrauchbar machen könnte. 2028 soll es zwar den nächsten Premieren-Termin für den Zirkus geben, aber die Suche nach einem Alternativort gestaltet sich schwierig.

Roncalli zeigt sich jedoch optimistisch, dass bis 2026 mit Unterstützung der Stadt eine Lösung gefunden werden kann.