Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf: Neue Show „Meet the Street“ feierte Premiere

„Vorhang frei für eine neue Show!“

So lautete das Motto am Donnerstagabend (26. Oktober) im Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf: das Bühnenstück „Meet the Street – Künstler sind auch nur Nachbarn“ feierte seine VIP-Premiere und lud dazu ein, ganz neue Seiten, verborgene Talente und so manches Geheimnis seiner Nebenmänner und -frauen zu erfahren.

So bringt der Café-Besitzer vielleicht nicht nur hervorragenden Kaffee auf den Tisch, sondern auch jeden seiner Gäste zum Lachen. Und dem jungen Mann aus dem Erdgeschoss ist kein Laternenpfahl zu hoch, um die von ihm so heiß Verehrte zu beeindrucken. Sie alle erzählen Geschichten einer ungewöhnlichen Nachbarschaft – witzig, romantisch, leidenschaftlich und oft überraschend. So entsteht eine faszinierende Mischung aus Akrobatik, Comedy, Musik und Tanz, die das Varieté in Düsseldorf nun auf die Bühne bringt.

Zahlreiche prominente Gäste kamen zur VIP-Premiere

Zur großen VIP-Premiere kamen prominente Gäste aus TV, Social Media, Wirtschaft und Kultur. Mit dabei waren unter anderem WDR2-Radiomoderator Thorsten Schorn, Let’s-Dance-Star Sarah Mangione, Reality-TV-Star Eva Benetatou („Kampf der Realitystars“), Rhein-Fire-Spieler Nathaniel Robitaille und GNTM-Finalistin Nicole Reitbauer. Die schönsten Aufnahmen des Abends findet ihr in unserer oben angehangenen Bildergalerie.

Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf: Adresse, Spielzeiten, Preise

Wer sich selbst ein Bild vom neuen Stück im Düsseldorfer Varieté machen möchte, hat noch bis zum 7. Januar 2024 die Gelegenheit dazu. Gespielt wird die Show dienstags bis donnerstags von 19.30 Uhr, freitags um 20 Uhr, samstags um 16 und 20 Uhr sowie sonntags um 14 und 18 Uhr.

Tickets können unter der Hotline 0211 / 8289090, auf der Homepage des Varietés sowie beim Ticketanbieter Eventim bestellt werden. Die Ticketpreise starten bei 33 Euro.

Adresse: Apollo-Platz 1, 40213 Düsseldorf