Oktoberfest in Düsseldorf 2022: O’zapft is – Partys mit Wiesn-Feeling

Wiesn-Feeling in Düsseldorf: Gleich mehrere Veranstalter laden auch 2022 zum Oktoberfest ein. Darunter sind die Kasematten am Rheinufer – einer der beliebtesten Treffpunkte. Was euch vor Ort erwartet und was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Oktoberfest auf den Niederkasseler Wiesen in Düsseldorf

Unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke findet am 8. Oktober das Oktoberfest auf den Niederkasseler Wiesen statt. Dort heißt es dann bereits zum 15. Mal „O’zapft is“. Veranstalter ist der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf-Niederkassel. Karten für das Oktoberfest gibt es nur über die Webseite des Schützenvereins zu kaufen, sie kosten entweder 18,50 Euro (Stehplatz) oder 20 Euro (Sitzplatz).

Oktoberfest in den Kasematten am Rheinufer

Ein herzhaftes „Proscht“ und „O’zapft is!“ erwartet euch ab dem 17. September in Düsseldorfs größtem Biergarten direkt am Rhein. Wenn dann noch um 12 Uhr feierlich das erste Fass angestochen wird, geht es garantiert wieder rund – und das alles mit einem wunderbaren Ausblick auf den Rheinturm und die Rheinpromenade.

Das Oktoberfest an den Kasematten startet am Samstag, 17. September ab 12 Uhr. Danach erstrahlen die Kasematten bis zum 3. Oktober täglich in bayrischem Blau-Weiß. Geöffnet ist die Location täglich von 9 bis 24 Uhr.

Abseits von deftigen Schmankerln, Oktoberfest-Bier und Wies’n Flair, erwartet euch übrigens auch die passende musikalische Begleitung. Wer da nicht in Schunkellaune kommt, dem können wir auch nicht weiterhelfen! Und was euer Outfit angeht: Trachtenkleidung ist gerne gesehen, aber kein Muss.

Ü40 Oktoberfest im Chapiteau Düsseldorf

Das etwas andere Zirkuszelt am Flinger Broich feiert nicht nur Oktoberfest, sondern freut sich dazu noch über tatkräftige Unterstützung seitens einer Düsseldorfer Lieblingsband. „Alt Schuss“ sind wahre Meister darin die Stimmung bis zum Horizont zu katapultieren und werden garantiert für einen fantastischen Abend sorgen.

Los geht’s am Samstag, 1. Oktober 2022, ab 19 Uhr im Chapiteau Düsseldorf, Flinger Broich 70, 40235 Düsseldorf. Der Eintritt liegt bei 15 Euro, Bayrisches essen und Welcome Drink sind inklusive.

Noch unbestätigt: Oktoberfest im Café Süd

Das charmante Café Süd am Südfriedhof hat im Vorjahr drei Wochen in bester Oktoberfest-Manier gefeiert – die passenden Menüs durfte man sich sogar nach Hause liefern lassen. Ob sich das Wiesn-Feeling von Mitte September bis Anfang Oktober wieder vor Ort einfangen lässt, ist aktuell noch unbekannt. Behaltet am besten die Homepage vom Café Süd im Auge!

Erneut verschoben: Oktoberfest im Schlösser Quartier in Düsseldorf

Auf diese Party wartet ganz Düsseldorf: Seit zwei Jahren wurde das Oktoberfest im Schlösser Quartier & Henkel-Saal am Rande der Altstadt (Ratinger Str. 25, 40213 Düsseldorf) immer wieder aufgrund von Corona verschoben. Am 1. Oktober 2022 sollte es nun endlich soweit sein.

Leider wird daraus wieder nichts: Die aktuelle Ausgangslage ist dank Corona, gewaltiger Inflation und weiterer Stolperschwellen so schwer einzuschätzen, dass sich die Veranstalter dazu entschieden haben die große Sause im Henkel-Saal ein weiteres Jahr zu verschieben. Noch immer gilt: Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Oktoberfest-Wochenende am Naseband’s

Auch das Naseband’s in der Düsseldorfer Altstadt (Mühlenstraße 14) lässt keine Party links liegen – und erst recht nicht das legendäre Oktoberfest! Neben leckerem Schlüssel Altbier und eiskaltem Bitburger Pils gibt es passend zum bayrischen Partyimport natürlich auch das passende Oktoberfest-Bier für euch. Mit einem bunten DJ-Programm, Cocktailbar, Pizza und Pasta ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Los geht’s am Samstag, 16. September 2022, um 14 Uhr. Gefeiert wird natürlich stilecht bis in die Nacht hinein.