Weihnachtsmarkt in Düsseldorf 2024 erstmals an der Rheinpromenade

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt: Der Düsseldorfer Veranstalter D.Live, der den Markt 2023 das erste Mal organisiert hat, bereitet sich schon jetzt auf die kommende Saison vor – und in dieser wartet eine besondere Neuheit: ein Weihnachtsmarkt an einem völlig neuen Standort.

Wie Kim Dorn von D.Live im Gespräch mit der „Rheinischen Post“ sagt, sei die „Ausschreibung für einen Weihnachtsmarkt an der Rheinuferpromenade“ gerade raus. „Das wird eine tolle Ergänzung zu unserem Angebot und passt in unser Gesamtkonzept“, fügt die Sprecherin hinzu.

Weihnachtsmarkt 2024 in Düsseldorf: Schausteller für weitere Standorte gesucht

Locations aus dem Vorjahr wurden ebenfalls erneut ausgeschrieben. So hat die Eventmanagement-Firma unter anderem für die Themenmärkte auf dem Schadowplatz und dem Gustaf-Gründgens-Platz Schausteller gesucht und sofort viele Bewerbungen dafür erhalten. „Für den Schadowplatz gab es allein zehn Bewerbungen von Veranstaltern, sechs wurden am Ende zugelassen, die jetzt miteinander konkurrieren, eine Jury entscheidet“, erklärt Dorn der Rheinischen Post.

>>Termine in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Events und Messen im Überblick<<

Der Engelchenmarkt auf dem Heinrich-Heine-Platz sowie der Sternchenmarkt am Stadtbrückchen werden in diesem Jahr allerdings wohl nicht zurückkehren. Die beiden Standorte galten ihrer Zeit als die schönsten Weihnachtsmärkte der Stadt. Aufgrund von Bauarbeiten können diese derzeit jedoch nicht stattfinden. „Wenn sich an der Situation etwas ändert, werden wir aber sofort zuschnappen“, lässt Dorn durchblicken.

Die Weihnachtsmärkte öffnen in diesem Jahr voraussichtlich ab dem 17. November ihre Pforten in Düsseldorf.