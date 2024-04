Partys in Düsseldorf: Hier kann man heute in Altstadt & Clubs feiern

Ausgehen in der schönsten Stadt am Rhein: Die Clubs in Düsseldorf locken nicht nur am Wochenende regelmäßig in ihre Locations. Von der Nachtresidenz und dem Sir Walter bis zum Sub und den Rudas Studios, von den Kasematten bis zum Kuhstall – die besten Partys der Stadt findet ihr hier!

Was kann man heute in Düsseldorf machen?

Es geht doch nichts über einen zünftigen Partyabend in Düsseldorf: sich im Takt der Musik treiben lassen, die Tanzfläche erobern oder genüsslich mit Freunden Cocktails trinken und die Uhrzeit einfach mal ignorieren. Immer mit dabei: unsere Partyfotografen. Deren neueste Bilder aus dem Düsseldorfer Nachtleben tragen wir wöchentlich hier zusammen:

Im Folgenden zeigen wir euch die Party-Highlights der kommenden Tage, fein säuberlich aufgelistet nach Uhrzeit. Gefettet sind die persönlichen Tipps der Redaktion.

Partys in Düsseldorf am Montag, 22. April 2024

Montag ab 17 Uhr: Pelican Fly – „Bring Your Own Bottle“

Partys in Düsseldorf am Dienstag, 23. April 2024

Dienstag ab 18 Uhr: The Paradise Now – „Endless Summer Afterwork“

Dienstag ab 18 Uhr: FETT Weinbar – „Easy Drinking“

Partys in Düsseldorf am Mittwoch, 24. April 2024

Mittwoch ab 17 Uhr: Ghorban Delikatessen – „After Work“

Mittwoch ab 17 Uhr: White Room – „After Work“

Mittwoch ab 18 Uhr: Kuhstall – „Hustle Night“

Mittwoch ab 18 Uhr: FETT Weinbar – „Mitwirkung“

Mittwoch ab 19 Uhr: Bilker Bunker / Schleuse Zwei

Mittwoch ab 20 Uhr: West-Side – „Beer Pong Night“

Mittwoch ab 20 Uhr: Papagayo

Mittwoch ab 21 Uhr: Sub – „Mittwochsubbing“

Partys in Düsseldorf am Donnerstag, 25. April 2024

Donnerstag ab 17 Uhr: Ghorban Delikatessen – „After Work“

Donnerstag ab 18 Uhr: FETT Weinbar – „Thirsty Thursday“

Donnerstag ab 18 Uhr: Elephant Bar

Donnerstag ab 18 Uhr: Kuhstall – „Startup for the Weekend“

Donnerstag ab 19 Uhr: Bilker Bunker / Schleuse Zwei

Donnerstag ab 19 Uhr: La Pailette Bar – „Lucky Punch“

Donnerstag ab 19 Uhr: Boston Bar – „POAS“-Studentenparty

Donnerstag ab 19 Uhr: Sir Walter – „Milchbar“

Donnerstag ab 20 Uhr: Papagayo

Donnerstag ab 20 Uhr: Qomo Düsseldorf / Rheinturm – „Sunset-Session“

Donnerstag ab 22 Uhr: Flow Club – „Heat“ mit DJ True

Donnerstag ab 22 Uhr: Slash Bar – „Tech & Deep House“

Partys in Düsseldorf am Freitag, 26. April 2024

Freitag ab 16 Uhr: Naseband’s

Freitag ab 18 Uhr: Kuhstall

Freitag ab 19 Uhr: Sir Walter

Freitag ab 19 Uhr: Elephant Bar

Freitag ab 19 Uhr: Boston Bar

Freitag ab 19 Uhr: FETT Weinbar – „La Fête du Fett“

Freitag ab 19 Uhr: Bilker Bunker/Schleuse Zwei

Freitag ab 20 Uhr: Qomo Düsseldorf / Rheinturm – „Sunset-Session“

Freitag ab 20 Uhr: The Paradise Now

Freitag ab 20 Uhr: Oberbayern

Freitag ab 20 Uhr: Papagayo

Freitag ab 21 Uhr: Sub

Freitag ab 21 Uhr: Oh Baby Anna – Mossy & Bexx

Freitag ab 22 Uhr: Knight Club

Freitag ab 22 Uhr: Rosenrot – „Deep, Down & Dirty“

Freitag ab 22 Uhr: Flow Club

Freitag ab 22 Uhr: Hausbar

Freitag ab 23 Uhr: Nachtresidenz „Dalmatino“

Freitag ab 23 Uhr: Rudas Studios – „Friyay“

Freitag ab 23 Uhr: K1 Club – „K1 Karaoke & After Hour“

Freitag ab 23 Uhr: The Gate – „Lust Klub“

Feiern in Düsseldorf am Samstag, 27. April 2024

Am Samstag findet in Düsseldorf wieder die Nacht der Museen statt – dementsprechend voll wird es meist auch in der Altstadt und im Medienhafen. Alle Infos zur Nacht der Museen haben wir hier für euch gesammelt.

Samstag, 12 bis 18 Uhr: Ruby Leni Hotel (Jahnstraße 3) – „Brunchclub“, mehr Infos hier!

mehr Infos hier! Samstag ab 14 Uhr: Naseband’s

Samstag ab 14 Uhr: Stadtstrand Tonhallenufer – Nacht der Museen-Warm-up mit DJ Luke

Samstag ab 18 Uhr: Kuhstall

Samstag ab 18 Uhr: Stadtstrand Tonhallenufer – Sarah Bouwers „Mitsingkonzert“

Samstag ab 19 Uhr: Boston Bar

Samstag ab 19 Uhr: FETT Weinbar – „Same Same“

Samstag ab 19 Uhr: Elephant Bar

Samstag ab 19 Uhr: Sir Walter

Samstag ab 19 Uhr: Bilker Bunker/Schleuse Zwei – „Angelic in Jeans“-Konzert zur Nacht der Museen

Samstag ab 19 Uhr: Oberbayern

Samstag ab 20 Uhr: Klub Kulb – „Salsa & Bachata Gala Düsseldorf“

Samstag ab 20 Uhr: K1 Club – Party Night XXL

Samstag ab 20 Uhr: Stadtstrand Tonhallenufer – „Peyton & Friends“ mit „The Voice of Soul“

Samstag ab 20 Uhr: Qomo Düsseldorf / Rheinturm – „Sunset-Session“

Samstag ab 20 Uhr: Papagayo

Samstag ab 21 Uhr: Oh Baby Anna – Mike Gibki & Nek Tarios

Samstag ab 21 Uhr: Sub

Samstag ab 22 Uhr: Rosenrot – „Goldrausch“

Samstag ab 22 Uhr: Slash Bar – „Tech & Deep House“

Samstag ab 22 Uhr: Hausbar

Samstag ab 22 Uhr: Knight Club

Samstag ab 22.30 Uhr: Mahiki Club

Samstag ab 23 Uhr: Alter Schlachthof – „Schalldicht“ mit Rachel Raw, Eremitage, Kathi Liz und Henning Pott

Samstag ab 23 Uhr: Cube

Samstag ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „Club Rakkas“

Samstag ab 23 Uhr: Rudas Studios – „Sweet Monkeys“

Samstag ab 23 Uhr: Flow Club

Samstag ab 23 Uhr: The Paradise Now – „Saturdays in Paradise“

Tanz in den Mai 2024 am Dienstag

Wer sich schon einmal für die anstehenden Tanz in den Mai Partys vorbereiten will, der sollte sich dringend in unserem XXL-Partyspecial informieren – viele Tickets sind bereits knapp!

Auf ein ganz besonderes Event wollen wir euch gleich hier hinweisen: die legendäre „I Love Düsseldorf“ lädt wieder zum Tanz in den Mai-Party in den Henkel-Saal auf der Ratinger! Was euch vor Ort erwartet, erfahrt ihr hier.

Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr: Rheinriff – „Kiesgrube“ Düsseldorf „Tanz in den Mai“ mit Marco Carola b2b Steve Martinez, Dennis Cruz, Chris Stussy, Chris di Perri, Werninghaus

Dienstag, 30. April, ab 21 Uhr: Henkel-Saal (Schlösser Quartier) – „I Love Düsseldorf“ Tanz in den Mai

Dienstag, 30. April, ab 20.30 Uhr: Nachtresidenz und Rheinturm Düsseldorf – Tanz in den Mai mit „Cookies & Cream“ und „Sweet Heaven“

Dienstag, 30. April, ab 21 Uhr: Stahlwerk – Tanz in den Mai „I Love 80s & I Love 90s“

Dienstag, 30. April, ab 23 Uhr: The Gate – „The Third Room“

Mittwoch, 1. Mai, ab 12 Uhr: Open-Air-Eventlocation Am Blankenwasser (Neuss) – „Episode 1“ mit Seth Troxler b2b DJ Tennis, Paramida, Power Squad

Mittwoch, 1. Mai, ab 22 Uhr: Club 102 (Neuss) – „Kiesgrube“ presents „102 Backyard“ mit Mason Collective, Tini Gessler, SOSA uvm.

Vormerken: Das sind die nächsten großen Partys in Düsseldorf!

Last but not least, der Ausblick auf die Partys der kommenden Wochen in Düsseldorf! Änderungen vorbehalten:

Samstag, 4. Mai, ab 19 Uhr: Bilker Bunker/Schleuse Zwei – „Tait La Ragazza“

Samstag, 4. Mai, ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „Peaches“

Samstag, 4. Mai, ab 22.30 Uhr: Klub Kulb – „Squid Beats Vol. 1“ (Squid Game Party mit K-Pop und EDM)

Sonntag, 5. Mai, 17 bis 23 Uhr: Kasematten – After Fischmarkt Clubbing

Mittwoch, 8. Mai, ab 20 Uhr: Stahlwerk – „Ü40 Party“

Freitag, 10. Mai, ab 20 Uhr: Weltkunstzimmer – „Musikzimmer“ mit Hope & Special Guest (Post-Punk & Pop)

Samstag, 11. Mai, ab 14 Uhr: Stahlwerk x Treibgut – „Technostube“ Day and Night mit Callush, Kuko, Kvasir, Nur Jaber b2b Luca Eck, Pelin Vedis, Prada 2000, Somewhen, Yasmin Gardezi

Sonntag, 12. Mai, ab 12 Uhr: Open-Air-Eventlocation Am Blankenwasser (Neuss) – „Episode 2“ mit Carlita, Desiree, Natalie Robinson, Nicole da Silva

Sonntag, 12. Mai, 15 bis 21 Uhr: b’mine Hotel (Höherweg 90) – „Beats & Spiritz“ Rooftop Party

Freitag, 17. Mai, ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „Honey’s“

Samstag, 18. Mai, ab 19 Uhr: Bilker Bunker/Schleuse Zwei – „Tonal Designs from Dus“ mit Solyst

Samstag, 18. Mai, ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „Cookies & Cream“

Pfingstsonntag, 19. Mai, ab 12 Uhr: Rheinriff – „Kiesgrube“

Sonntag, 19. Mai, ab 22 Uhr: Club 102 (Neuss) – „It’s all about the music“ mit Andrea Oliva, Amémé, Proudly People, Vitrie Vitoli, uvm.

Freitag, 24. Mai, ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „High End“

Samstag, 25. Mai, ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „Sweet Heaven“

Freitag, 31. Mai, ab 15 Uhr: Stahlwerk x Treibgut – Weinfest

Hier feiert Düsseldorf im Juni:

Sonntag, 2. Juni, 17 bis 23 Uhr: Kasematten – After Fischmarkt Clubbing

Samstag, 8. Juni, ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „Peaches“

Sonntag, 9. Juni, ab 14 Uhr: MS RheinGalaxie / Ablegestelle am Burgplatz Altstadt – Strandpiraten mit „My Bonnie is over the Ocean“

Freitag, 14. Juni, ab 19 Uhr: Treibgut – „Heimspiel 2024“, die Fußball EM im Treibgut

Mittwoch, 19. Juni, ab 16 Uhr: Treibgut – „Heimspiel 2024“, die Fußball EM im Treibgut

Sonntag, 23. Juni, ab 19 Uhr: Treibgut – „Heimspiel 2024“, die Fußball EM im Treibgut

Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr: Bilker Bunker/Schleuse Zwei – „Tarougi & N“

Samstag, 29. Juni, ab 21 Uhr: Klub Kulb – „Otaku Party“ (Anime Party mit Retro Spielecke)

Noch mehr Party-Termine gefällig?

Sonntag, 7. Juli, 17 bis 23 Uhr: Kasematten – After Fischmarkt Clubbing

Sonntag, 4. August, 17 bis 23 Uhr: Kasematten – After Fischmarkt Clubbing

Sonntag, 1. September, 17 bis 23 Uhr: Kasematten – After Fischmarkt Clubbing

Samstag, 28. September, ab 20 Uhr: Klub Kulb – „Salsa & Bachata Gala Düsseldorf“

