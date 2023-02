Düsseldorf: Die Finals 2023 – Disziplinen, Datum, Tickets und alle Infos

Seit 2019 werden jeden Sommer „Die Finals“ ausgetragen. Dann werden die Deutschen Meistertitel in 18 verschiedenen Sportarten vergeben. Um welche Sportarten es geht, wo „Die Finals“ stattfinden und wie ihr die Wettkämpfe verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

„Die Finals“ 2023: Was ist das überhaupt?

„Die Finals“ sind ein jährlich stattfindendes Event, welches seit 2019 ausgetragen wird. Dort werden die Deutschen Meisterschaften verschiedener Sportarten zeitgleich an einem Ort ausgetragen. Es ist angelehnt an das Konzept der „European Championships“, die alle vier Jahre stattfinden und die bereits bestehenden kontinentalen Europameisterschaften bestimmter Sportarten zusammenbringt.

„Die Finals“ 2023: Wann finden die Wettbewerbe statt?

„Die Finals“ finden in diesem Jahr vom 6. bis zum 9. Juli 2023 statt.

„Die Finals“ 2023: Wo finden die Sportevents statt?

In diesem Jahr werden „Die Finals“ an sieben Sportstätten in Düsseldorf und Duisburg ausgetragen. So finden die Events in Düsseldorf auf dem Burgplatz, im Medienhafen, im Castello und im PSD Bank Dome statt. In Duisburg sind der Landschaftspark Nord, der Innenhafen und das Hochofen-Karree bzw. der Bunkervorplatz Austragungsort der Wettkämpfe.

„Die Finals“ 2023: Welche Sportarten gehören dazu?

Düsseldorf beherbergt mit seinen vier Standorten folgende Disziplinen:

Taekwondo (Castello)

Judo (Castello)

Karate (Castello)

Tischtennis (Castello)

Triathlon (Medienhafen)

Bogensport (Medienhafen)

3×3-Basketball (Burgplatz)

Geräteturnen (PSD Bank Dome)

Rhythmische Sportgymnastik (PSD Bank Dome)

Trampolinturnen (PSD Bank Dome)

Breaking (Landschaftspark Duisburg-Nord – Kraftzentrale)

Klettern (Hochofen-Karree)

BMX (Hochofen-Karree)

Kanu (Duisburger Innenhafen)

Kanu-Polo (Duisburger Innenhafen)

Diese Disziplinen finden außerhalb von Nordrhein-Westfalen statt:

Leichtathletik (Auestadion in Kassel)

Schwimmen (Ort wird noch bekanntgegeben)

Wasserspringen (Ort wird noch bekanntgegeben)

„Die Finals“ 2023: Wo gibt es Tickets für „Die Finals“?

Viele Disziplinen können kostenfrei besucht werden. Das heißt, ihr braucht nicht mal Tickets zu kaufen. Dennoch gibt es einige Disziplinen, für die ihr ein Ticket kaufen müsst. Dazu gehören das Gerätturnen der Männer und Frauen, Trampolinturnen und die Rhythmische Sportgymnastik im Düsseldorfer PSD BANK DOME.

Tickets sind für diese Disziplinen bereits erhältlich. Folgt diesem Link und ihr werdet unmittelbar auf die Ticketseite geleitet. Weitere Ticketlinks stellen wir euch zur Verfügung, sobald die Eintrittskarten dafür erhältlich sind.

„Die Finals“ 2023: Wo kann ich die Wettkämpfe im TV und Stream sehen?

Übertragen werden „Die Finals“ jeweils von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Dabei berichten die Sender sowohl live im linearen TV als auch in den Mediatheken.

Wann die Übertragungen aber tatsächlich starten und welche Sportart auf welchem Sender übertragen wird, darüber gibt es noch keine Informationen.

„Die Finals“ 2023: Was ist die ING 3×3 Tour des Deutschen Basketball Bundes (DBB)?

Im Rahmen von „Die Finals“ kehrt auch die ING 3×3 Tour des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nach Düsseldorf ans Rheinufer zurück. Dann werden bereits zum dritten Mal die Deutschen Meister im 3×3-Basketball gesucht. Auf dem Burgplatz spielen dann die besten Teams gegeneinander.

Vier Kategorien werden dann ausgespielt. Es treten die besten Damen, die besten Herren und die besten U18-Teams männlich wie weiblich gegeneinander an. Qualifizieren kann man sich für das Finale in Düsseldorf bei den Touren der Landesverbände sowie weiteren 3×3-Events.

Der Eintritt für dieses Event ist frei. Interessierte sollten sich aber frühzeitig auf den Weg machen, denn im Jahr 2022 war der Zuspruch in Berlin am Neptunbrunnen sehr groß.

„Die Finals“: Hier wurde das Event bereits ausgetragen

2019 fanden „Die Finals“ bei ihrem Debüt vom 3.–4. August in Berlin statt. Ein Jahr später sollten „Die Finals“ erstmals in NRW ausgetragen werden. Dann aber fielen sie der Corona-Pandemie zum Opfer.

2021 wurden die Finals erneut vom 3.–6. Juni in Berlin ausgetragen. Auch 2022 blieb Berlin vom 23.–26. Juni der Standort der Wahl.

2023 finden „Die Finals“ dann wirklich in NRW statt.