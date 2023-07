„Die Finals“ 2023: Veranstalter zufrieden – Sportevent vor allem im TV ein Erfolg

Die Veranstalter der vierten Auflage der Finals haben ein positives Fazit gezogen. Die Multisport-Veranstaltung an Rhein und Ruhr sowie in Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) habe „die hochgesteckten Erwartungen mehr als übertroffen“ hieß es in einer Mitteilung. Mit mehr als 210.000 Zuschauern kamen fast so viele wie im Vorjahr mit 220.000. Damals hatten die Leichtathletik-Wettbewerbe im mehr als 70.000 Zuschauer fassenden Berliner Olympiastadion stattgefunden, die Kapazität in Kassel lag dagegen bei 13.000 Besuchern.

Die Finals 2023 insbesondere im TV erfolgreich

Die TV-Übertragungen der Finals haben ARD und ZDF am Wochenende erneut gute Zuschauerzahlen beschert. Über viele Stunden lagen die Reichweite über der Eine-Million-Marke und der Marktanteil über zehn Prozent. Die meisten TV-Zuschauer gab es bei der Leichtathletik am Sonntagnachmittag in der ARD mit durchschnittlich 2,39 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Die Quote lag bei 14,5 Prozent. Das waren noch einmal deutlich mehr als bei Spitzenwert des Vorjahres (1,81 Millionen).

Der lange Sportnachmittag im Ersten führte auch zum bisherigen Topwert bei der Tour de France. Im Schnitt zwei Millionen Menschen schauten am Sonntag in der ARD die neunte Etappe und sorgten für einen Marktanteil von 14,2 Prozent.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben von Donnerstag bis Sonntag in ihren Hauptprogrammen mehr als 25 Stunden live von den Finals berichtet. Im Internet übertrugen von ARD und ZDF weitere 70 Stunden von den 159 Meisterschafts-Entscheidungen.