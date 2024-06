Rheinkirmes Programm und Partys 2024 – alle Festzelte im Überblick!

Lokale Bands wie Porno Al Forno, DJs wie die Strandpiraten, Theo Fitsos und Wallu, populäre Partyreihen wie die Meshugge Bar oder die Kaninchendisko – allesamt fühlen sich seit Jahren pudelwohl in den Festzelten auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. Aber auch große Bands wie Die Toten Hosen überraschen gerne mal mit einem Überraschungsauftritt – für 2024 hat sich bereits die Hermes House Band angekündigt. Welche Kirmes-Partys und Bands euch vom 12. bis 21. Juli 2024 erwarten, und welche ihr auf keinen Fall verpassen dürft, erfahrt ihr hier.

Update, 22. Juni 2024: Das Programm in den Festzelten wird sich über die kommenden Tage immer weiter füllen – dementsprechend werden wir diesen Artikel regelmäßig bis zum Start der Kirmes am Freitag, dem 12. Juli, aktualisieren.

Partyzelte auf der Rheinkirmes 2024: Das ist neu!

Bunte Lichter überall, fette Bässe, riesige Discokugeln und literweise Altbier: Endlich wieder Kirmes, endlich wieder Party im Festzelt! 2024 kommen wieder fast alle großen Brauereien mit einem Zelt auf den Rummel, alle mit eigenem Programm.

Wieder mit dabei ist die 2023 erstmals auf der Rheinkirmes gestartete Füchschen Alm, die einen steilen Aufstieg zur absoluten Top Location auf der Rheinwiese hinter sich hat: Abgesehen von der eindrucksvollen Almhütte auf zwei Etagen, gleich gegenüber vom Riesenrad, locken einige große Partys und Auftritte in die rustikale Gastronomie.

Das Frankenheim-Zelt hingegen scheint erstmal Geschichte zu sein: Bereits im Vorjahr sagte die Warsteiner-Brauerei ihr beliebtes Partyzelt ab, auf der offiziellen Seite der Rheinkirmes wird das Zelt für 2024 nicht mehr gelistet.

Last but not least müssen sich Fans vom beliebten Gulasch-Alt auf eine Neuheit einstellen: Während das linksrheinische Brauhaus Alter Bahnhof 2023 noch „Gulasch“ zur Kirmes gekarrt hat, findet ihr den Gerstensaft 2024 unter dem Namen „Belsen Alt“ auf dem Rummel wieder. Dabei bleibt es übrigens nicht nur beim neuen Namen – auch die Brau-Rezeptur wurde geändert, wie uns Inhaber Toni Link im Gespräch verraten hat.

Das sind die großen Partys und Konzerte der Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf

An dieser Stelle listen wir euch die Party- und Konzert-Highlights der diesjährigen Rheinkirmes auf. Die Liste wird fortwährend ergänzt.

Freitag, 12. Juli 2024, Füchschen Alm: DJ Harry & Swinging Funfares

Freitag, 12. Juli 2024, Traber Ausschank: Meschugge mit Micky und Manuel Markowitz und Alvaro J

mit Micky und Manuel Markowitz und Alvaro J Samstag, 13. Juli 2024, Schlösser Zelt: Fresh Music Live

Sonntag, 14. Juli 2024, Füchschen Alm: DJ Markus & Sascha Klaar

Montag, 15. Juli 2024, Füchschen Alm: WDR 4 Party „Ab in die 80er“ mit Hermes House Band und „Ex-Weather-Girl“ Ingrid Arthur

und „Ex-Weather-Girl“ Ingrid Arthur Donnerstag, 18. Juli 2024, Kürzer Zelt: Fresh Music Live

Diese Brauereien und Festzelte sind auf der Rheinkirmes 2024 dabei

Füchschen-Alm

Brauerei Schlösser

Brauerei Kürzer

Brauerei Uerige

Hausbrauerei „Zum Schlüssel“

Brauerei Schumacher

Bierzelt „Belsen Alt“ (ehemals „Gulasch Alt“)

Festzelt „St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 e.V.“

Gefeiert wird natürlich auch an anderer Stelle: Mit dabei ist das rund 200 Quadratmeter große Nähkörbchen-Areal – natürlich stilecht mit Bierwagen. Weitere beliebte Orte um die Nacht zum Tag zu machen sind (natürlich!) das Schützenfestzelt, aber auch die Alpenwelt, das Tiroler Dorf, der Traber Ausschank und die Schwarzwaldchristel.

Gut zu wissen: Der Eintritt in die Partyzelte ist frei, in vielen Festzelten ist eine Tisch-Reservierung möglich. Gerade am Freitag und Samstag wird es immer sehr voll, so dass eine Reservierung sinnvoll ist. Fast alle Partyzelte haben auch einen Biergarten, inklusive Toilettenwagen.

Füchschen Alm auf der Düsseldorfer Rheinkirmes 2024

Viele Düsseldorfer kennen die Füchschen Alm bereits gut von der großen Eislaufbahn, welche im Winter ihr Lager am Corneliusplatz aufschlägt. Nach der Premiere im Vorjahr findet sich das beliebte Konzept 2024 zum zweiten Mal auf der Rheinkirmes wieder – erneut inklusive Sommer-Eisstockschießen.

Die eindrucksvolle Location entsteht gleich gegenüber vom Riesenrad „Bellevue“ in der Nähe der Rheinkniebrücke am südlichen Ende der Kirmes. Lasst euch auf zwei Etagen von Live-Musik verwöhnen und genießt das Kirmespanorama mit einer großen Anzahl kühler Getränke – natürlich inklusive Füchschen Alt und Füchschen Pils.

Noch größer, noch schöner: Das ist neu an der Füchschen Alm auf der Rheinkirmes

Am „Pink Monday“ (also Montag, dem 15. Juli) erwartet euch in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Die Füchschen-Alm wird zur ultimativen 80er-Jahre-Party-Location. Gemeinsam mit WDR 4 lädt man zur großen „Ab in die 80er“-Party – inklusive Auftritten der Hermes House Band und Ingrid Arthur(Ex-Sängerin der Weather Girls). Tickets kosten euch 10 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) – Getränke sind im Preis nicht inbegriffen.

Das Programm der Füchschen Alm auf der Rheinkirmes 2024:

Freitag, 12. Juli: DJ Harry & Swinging Funfares

DJ Harry & Swinging Funfares Samstag, 13. Juli: DJ Harry

DJ Harry Sonntag, 14. Juli: DJ Markus & Sascha Klaar

DJ Markus & Sascha Klaar Montag, 15. Juli, ab 18 Uhr: WDR 4 Party „Ab in die 80er“ mit Hermes House Band und „Ex-Weather-Girl“ Ingrid Arthur

WDR 4 Party „Ab in die 80er“ mit Hermes House Band und „Ex-Weather-Girl“ Ingrid Arthur Dienstag, 16. Juli: DJ Markus

DJ Markus Mittwoch, 17. Juli: DJ Chrissi D.

DJ Chrissi D. Donnerstag, 18. Juli: DJ Harry

DJ Harry Freitag, 19. Juli: DJ Harry & DJ Rolando

DJ Harry & DJ Rolando Samstag, 20. Juli: DJ Rolando & Marc Mosca

DJ Rolando & Marc Mosca Sonntag, 21. Juli: DJ Kaj Marx & Sascha Klaar

Das ist das Partyzelt der Brauerei Kürzer auf der Rheinkirmes 2024

Die Brauerei Kürzer feierte bereits 2022 ihre Premiere auf der Rheinkirmes: Das Festzelt steht auf dem Platz, wo sonst die Brauerei Frankenheim war – also ganz in der Nähe vom Eingang Süd. Mehrere hundert Gäste können im Zelt und Biergarten gemeinsam feiern. 2023 gaben sich hier Top-Acts wie Porno Al Forno und die Partyreihe „Kaninchendisko“ die Klinke in die Hand. Fans elektronischer Töne kamen mit Tomi & Kash, sowie Phil Fuldner und der großen „Glüh dich Glücklich“-Sommerparty auf ihre Kosten.

Das Programm der Brauerei Kürzer auf der Rheinkirmes 2024:

Das Programm für 2024 reichen wir zeitnah nach!

Freitag, 12. Juli:

Samstag, 13. Juli:

Sonntag, 14. Juli:

Montag, 15. Juli:

Dienstag, 16. Juli:

Mittwoch, 17. Juli:

Donnerstag, 18. Juli:

Freitag, 19. Juli:

Samstag, 20. Juli:

Sonntag, 21. Juli:

Tisch-Reservierung: über die Website.

Rheinkirmes Düsseldorf 2024: das Party-Programm im Schlösser-Festzelt

Das Festzelt der Brauerei Schlösser ist natürlich auch dieses Jahr wieder mittendrin mit dabei: Ihr findet die Location gleich gegenüber vom legendären Diamond Autoscooter und neben dem „Voodoo Jumper“ – die perfekte Gelegenheit den persönlichen Promille-Pegel auf Karussell-Tauglichkeit zu testen!

Das Programm im Schlösser reiht meist eine populäre Band an die nächste – regelmäßig mit dabei sind lokale Bands wie „Pfund“ oder „Der letzte Schrei“, aber auch größere Bands wie Fresh Music Live und Kult-Koryphäe Guildo Horn und seine Orthopädischen Strümpfe schauen gerne mal vorbei.

Die meisten Band-Auftritte fanden im Vorjahr zwischen 19.30 und 20.30 Uhr statt. Bislang ist für 2024 nur ein Auftritt bekannt:

Freitag, 12. Juli:

Samstag, 13. Juli: Fresh Music Live

Sonntag, 14. Juli:

Montag, 15. Juli:

Dienstag, 16. Juli:

Mittwoch, 17. Juli:

Donnerstag, 18. Juli:

Freitag, 19. Juli:

Samstag, 20. Juli:

Sonntag, 21. Juli:

Tisch-Reservierung: Per E-Mail an info@schloesser.de

Website

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Festzelt der Brauerei Uerige

Das legendäre Uerige lädt im südlichen Kirmesbereich zum Abtanzen ein: 700 Gäste haben im offenen Partyzelt Platz – vor allem zu den Spitzenzeiten ist hier allerdings kaum ein Durchkommen mehr möglich. Dabei beherrschen vor allem stadtbekannte DJs das Geschehen – darunter unser aller Lieblingsgrieche DJ Theo Fitsos, der im Vorjahr bereits zum Kirmes Auftakt Vollgas gab. Auch die beliebten Strandpiraten waren im Vorjahr vor Ort.

Tipp: Wer das Zelt finden will, der orientiert sich am besten an der Riesenschaukel „Infinity“.

Das Programm im Uerige-Zelt für 2024 reichen wir zeitnah nach!

Freitag, 12. Juli:

Samstag, 13. Juli:

Sonntag, 14. Juli:

Montag, 15. Juli:

Dienstag, 16. Juli:

Mittwoch, 17. Juli:

Donnerstag, 18. Juli:

Freitag, 19. Juli:

Samstag, 20. Juli:

Sonntag, 21. Juli:

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Partyzelt der Brauerei Zum Schlüssel

Im nördlichen Bereich der Kirmes, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Riesenschaukel „Excalibur“, steht im Schlüssel-Zelt nicht nur frisch gezapftes Alt, sondern auch Live-Musik auf dem Programm: Das DJ-Programm startet meist ab 17 Uhr, die Bands klettern ab 19 Uhr auf die Bühne. 1300 Gäste finden hier Platz.

Im Vorjahr waren unter anderem „Porno al Forno“, „Der letzte Schrei“ und „Colly and the Steam Rollers“ live zu sehen.

Das Programm im Schlüssel-Festzelt für 2024 reichen wir zeitnah nach!

Freitag, 12. Juli:

Samstag, 13. Juli:

Sonntag, 14. Juli:

Montag, 15. Juli:

Dienstag, 16. Juli:

Mittwoch, 17. Juli:

Donnerstag, 18. Juli:

Freitag, 19. Juli:

Samstag, 20. Juli:

Sonntag, 21. Juli:

Hier kommt ihr zur Website „Zum Schlüssel“.

Das Programm der Schützen im Schützenzelt auf der Rheinkirmes 2024:

Wie üblich steigt im Schützenzelt des St. Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf am ersten Abend (12. Juli) die große Rheinkirmes-Eröffnungsparty. Das Schützenzelt findet ihr am südlichen Kirmesende gleich unterhalb der Rheinkniebrücke.

Das Programm der Schützen auf der Rheinkirmes 2024:

Freitag, 12. Juli, ab 16.30 Uhr: Rheinkirmes-Eröffnung und Fassanstich 2024, ab 19 Uhr Jugendabend

Samstag, 13. Juli, ab 16 Uhr: Zapfenstreich am Rathaus in der Altstadt

Sonntag, 14. Juli, ab 19.45 Uhr: Party mit Nordstars

Montag, 15. Juli, ab 18 Uhr: Ehrung der Jubilare, Party mit Nordstars

Dienstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr: Party mit Nordstars

Mittwoch, 17. Juli: –

Donnerstag, 18. Juli: –

Freitag, 19. Juli, ab 19 Uhr: Großer Krönungsball, ab 22 Uhr Zapfenstreich, ab 22.30 Uhr Party mit DJ Marc Pesch

Samstag, 20. Juli: –

Sonntag, 21. Juli: –

Das erwartet euch im Schumacher-Biergarten auf der Rheinkirmes 2024

Für viele Düsseldorfer ist es eines der liebsten Biere: das Schumacher ist auch auf der Rheinkirmes äußerst beliebt. Umso schöner, wenn das famose Alt mit der passenden musikalischen Untermalung heruntergespült werden darf: ausgesuchte Live-Acts und DJs sorgen dementsprechen für jede Menge gute Laune, zappelnde Füße und klatschende Hände.

Das Schumacher-Zelt findet sich mittig auf der Rheinkirmes auf der Rheinseite. Gleich nebenan dürft ihr euch zudem in der „Boxbude“ ein paar blaue Augen abholen.

Das Programm im Schumacher-Biergarten auf der Rheinkirmes 2024 reichen wir zeitnah nach:

Freitag, 12. Juli:

Samstag, 13. Juli:

Sonntag, 14. Juli:

Montag, 15. Juli:

Dienstag, 16. Juli:

Mittwoch, 17. Juli:

Donnerstag, 18. Juli:

Freitag, 19. Juli:

Samstag, 20. Juli:

Sonntag, 21. Juli:

Das bietet euch der Traber Ausschank in diesem Jahr

Der schnellste Zapfer der Welt, Philip Traber, hält auch auf der Rheinkirmes das größte Spirituosenangebot in seinem Geschäft „Traber – Der Ausschank 2.0“ bereit. Am Kirmesmontag, dem sogenannten „Pink Monday“, wird der Ausschank regelmäßig zum Treffpunkt und Place-to-be der LGBTQ-Szene.

Auch beim Traber Ausschank geht es in der gesamten Kirmes-Zeit hoch her: Partyreihen und diverse DJs stehen hier täglich ab 18 Uhr auf dem Programm.

Das Programm im Traber Ausschank auf der Rheinkirmes 2024:

Freitag, 12. Juli: „Meschugge“ mit Micky und Manuel Markowitz und Alvaro J

Samstag, 13. Juli:

Sonntag, 14. Juli:

Montag, 15. Juli:

Dienstag, 16. Juli:

Mittwoch, 17. Juli:

Donnerstag, 18. Juli:

Freitag, 19. Juli:

Samstag, 20. Juli:

Sonntag, 21. Juli:

Rheinkirmes Düsseldorf: Das Musik-Programm in der Alpenhütte und Alpenwelt 2024

Die Alpenwelt gehört ebenfalls bereits seit Jahren zum gastronomischen Angebot auf der Kirmes und bietet euch auf 1500 Quadratmetern fast jeden Tag Programm mit DJ und Band. In Sachen kühler Getränke dürft ihr hier übrigens zum Schlüssel Alt greifen, weitere Energie für die Nacht wird stilecht in Form von Backschinken, Pasta im Parmesanlaib, Knobibrot, Flammlachs und Almpizza inhaliert.

Die Alpenwelt liegt mittendrin im Kirmes-Trubel, in unmittelbarer Nähe zur Achterbahn (Alpina Bahn). Rund um die Festfläche mit ihren rund 300 Festzeltgarnituren und der großen drehbaren Rundbühne laden lauter kleiner Alpenhütten zum Naschen, Shoppen und Verweilen ein.

Das Programm in der Alpenwelt auf der Rheinkirmes 2024:

Freitag, 12. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Samstag, 13. Juli , von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Sonntag, 14. Juli , von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Montag, 15. Juli , von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Dienstag, 16 . Juli, ab 18 Uhr: Markus Becker, Alexander Kerbst, Marry und Anna Maria Zimmermann

Markus Becker, Alexander Kerbst, Marry und Anna Maria Zimmermann Mittwoch, 17. Juli , von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Donnerstag, 18. Juli , von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Freitag, 19. Juli , von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Samstag, 20. Juli , von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends Sonntag, 21. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr: DJ Captain Britz / ab 18 Uhr Livemusik mit Mimmo and Friends

Tisch-Reservierung: über die Website

Düsseldorf Rheinkirmes: Das Programm im Tiroler Dorf

Auch das Tiroler Dorf auf der Kirmes lockt mit einem Musik-Programm an allen Abenden auf die Rheinkirmes. Am Montag, dem 15. Juli, wird auch im Tiroler Dorf der „Pink Monday“ gefeiert. Dabei geben prominente DJs an den Plattentellern Vollgas, während die Drag-Queens alle Blicke auf sich ziehen. Gestartet wird am Montag um 19 Uhr, der Eintritt ist kostenlos!