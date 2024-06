Füchschen-Alm mit Ankündigung für die Rheinkirmes 2024 - das ist neu!

Der Termin für die diesjährige Rheinkirmes rückt immer näher. Ab dem 12. Juli werden dann wieder zehn Tage lang die Karussells ihre Runden drehen, Zuckerwattenfäden gesponnen und selbstverständlich auch wilde Partys gefeiert. Viele Düsseldorfer zieht es dabei auch auf die Füchschen Alm.

Liebhaber der kultigen Location dürfen sich dieses Jahr auf besondere Neuerungen freuen. So wird die Füchschen Alm auf der kommenden Ausgabe der Rheinkirmes noch größer und schöner als in den Vorjahren. Wie Schausteller Oscar Bruch Jr. in einer Pressemitteilung verrät, sei die Partyfläche im Erdgeschoss um 50 Prozent gewachsen. Doch nicht nur das: Eine überdachte Terrasse im oberen Bereich der Alm wird dem Spot zusätzlichen Lounge-Charakter schenken.

Füchschen Alm größer denn je auf der Rheinkirmes

Insgesamt hat sich die Füchschen Alm um 120 Quadratmeter vergrößert. Inklusive Biergarten können Besucher dann auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern ausgelassen feiern.

Beachtet jedoch, dass es im unteren Bereich der Location nur Stehtische gibt. Dies gilt auch für den angrenzenden Biergarten-Bereich. Ausgeschenkt werden hier wie gewohnt Füchschen Alt, Füchschen Pils und alkoholfreie Getränke.

Auch musikalisch bekommen die Düsseldorfer einiges auf die Ohren. So werden zahlreiche DJs auflegen und auch für Live-Musik ist gesorgt. Auf ein besonders Event dürfen sich Partygänger am 14. Juli freuen. Bei der „WDR4 – Ab in die 80er!“-Feier werden Hermes House Band und Ingrid Arthur von den Weather Girls („It’s Raining Man“) live auf der Bühne der Füchschen Alm zu sehen sein. Der Eintritt an diesem Abend beträgt 10 Euro. Tickets erhaltet ihr unter folgender Internetseite.

VIP-Bereich auf der Füchschen Alm

Ebenfalls neu ist das Konzept in der oberen Etage, einem VIP-Bereich, in dem 220 Menschen Platz finden. Hier könnt ihr nicht nur eure Getränke genießen, sondern auch Speisen á la carte bestellen und es euch bei Pasta-Gerichten und edlen Steaks aus dem Beefer so richtig gut gehen lassen. Für größere Gruppen gibt es daneben auch ein Buffet auf Anfrage.

Die Abende am Eröffnungsfreitag, dem 12. Juli, sowie am Donnerstag, 18. Juli, und am Feuerwerksfreitag, 19. Juli, sind für die VIP-Lounge bereits ausgebucht. Für Dienstag 16. Juli, und Mittwoch, 17. Juli, gibt es nur noch begrenzt Plätze. Wer sich einen Platz in der Lounge in der ersten Etage ergattern möchte, sollte also nicht zu lange zögern.

Reservierungen für den VIP-Bereich können unter info@fuechschen-alm.de abgegeben werden. Zum VIP-Angebot gehöret neben den eben erwähnten á la carte Gerichten auch ein Angebot an Füchschen Alt und Füchschen Pils sowie Mixgetränke bis hin zu Champagner.

Standort und Öffnungszeiten

Die Füchschen Alm findet ihr auch in diesem Jahr wieder am gleichen Standort auf der Rheinkirmes: Nahe unterhalb der Rheinknie-Brücke, vis à vis des Riesenrads Bellevue.

Geöffnet hat die Location täglich ab 14 Uhr, freitags und samstags ab 13 Uhr und sonntags sogar schon ab 11 Uhr. Schluss ist um 24 Uhr. Freitags und samstags könnt ihr hingegen bis 2 Uhr nachts feiern.