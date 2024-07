Rheinkirmes 2024: Die 100 schönsten Fotos, die Vorfreude wecken!

Schon seit weit über einem Jahrhundert ziert die Rheinkirmes die Festwiese in Oberkassel – und prägt alle Jahre wieder den Düsseldorfer Sommer. Die Größte Kirmes am Rhein will auch in diesem Jahr wieder rund vier Millionen Besucher begrüßen.

Ob spektakuläre Fahrgeschäfte, glückliche Kirmesbesucher, rauschende Partys in den Festzelten oder glitzerndes Feuerwerk – wir bringen euch die einmalige Atmosphäre näher und zeigen die schönsten Fotos der Rheinkirmes.

In den Festzelten der Größten Kirmes am Rhein wird jedes Jahr ordentlich gefeiert. Zum Auftakt am 12. Juli ist zum Beispiel Theo Fitsos im Uerige-Zelt am Start, im Schlösser-Zelt geben sich Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe die Ehre. Einige der größten Partys der Woche folgen am Pink Monday, zum Feuerwerk am letzten Freitag geht es in vielen Zelten genauso heiß her.

An dieser Stelle haben wir alle Partyfotos der Rheinkirmes vom vergangenen Jahr für euch. Sobald das Fest gestartet ist, versorgen wir euch hier mit aktuellen Fotos aus den Zelten:

„Pink Monday“ auf der Düsseldorf Rheinkirmes

Schrill, schön und richtig bunt: Der Montag auf der Düsseldorf Rheinkirmes ist legendär und Kult. Am sogenannten „Pink Monday“ trifft sich hier die queere Community zur größten Party des Jahres – rund 50.000 Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle sind dabei.

Dieses Jahr findet der „Pink Monday“ am 15. Juli 2024 statt. Die Fotos vom 17. Juli 2023 findet ihr hier.

Die schönsten Fotos von der Rheinkirmes in Düsseldorf

Ein Kirmesbesuch zeichnet sich nicht nur durch den Adrenalinkick nach einer Achterbahnfahrt aus, sondern auch durch den Duft aus fettig, heißen und süßen Köstlichkeiten.

Ein Augenschmeichler an sich sind auch die quietschbunten Fahrgeschäfte: Schon beim Aufbau der Rheinkirmes gaben die Schausteller alles, um ihre Geschäfte auf Hochglanz zu polieren und schließlich Gäste zu beeindrucken. Dabei lautet die Devise: Mehr ist mehr – Hauptsache bunter, lauter, schriller!

So spektakulär ist das Feuerwerk über der Rheinkirmes

Das Feuerwerk ist eines der Kirmes-Höhepunkte: Bei Einbruch der Dunkelheit geht das Lichterspektakel immer los. Tipps für die beste Sicht auf Feuerwerk gibt es hier.

