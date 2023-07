Kirmes in Düsseldorf

Traber Ausschank feiert „Pink Monday“ auf der Rheinkirmes 2023: Die Fotos des Abends

18. Juli 2023

Am "Pink Monday" geht es auf der Rheinkirmes so richtig rund: Auch am Traber Ausschank regierte die LGBTQ-Szene das bunte Treiben am Büdchen. Die besten Fotos des Abends!