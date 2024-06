Heiraten auf der Rheinkirmes in Düsseldorf – alle Infos

Kirmes in Düsseldorf

Heiraten zwischen Riesenrad und Bratwurst-Bude: Alle Infos zur Trauung auf der Größten Kirmes am Rhein

14. Juni 2024

Sich das Ja-Wort geben inmitten von Zuckerwatte, Schießbuden und bunten Polyester-Plüschtieren? Die Größte Kirmes am Rhein in Düsseldorf macht's möglich. Am Weintürmchen von Schausteller-Chef Oliver Wilmering wird in diesem Sommer erneut geheiratet. Alle Infos hier!