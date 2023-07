Kirmes in Düsseldorf

So bunt wurde am „Pink Monday“ 2023 mit den Strandpiraten im Uerige-Zelt gefeiert – alle Fotos

18. Juli 2023

Die Rheinkirmes ist in vollem Gange und mit ihr auch die wildesten Partys der Stadt in den verschiedenen Zelten. Hier kommen die besten Fotos aus dem Uerige-Zelt vom bunten "Pink Monday" am 17. Juli.