Rheinkirmes Feuerwerk 2024: Die besten Fotos vom Freitag, 19. Juli

Mit dem großen Feuerwerk am Freitag startete die Rheinkirmes in Düsseldorf bereits in ihr finales Wochenende: Noch bis einschließlich Sonntag dürft ihr euch bei prallem Sonnenschein auf dem Rummel vergnügen. In der oben verlinkten Galerie findet ihr die schönsten Feuerwerk-Fotos vom Freitag, dem 19. Juli – direkt vom Rummel, am Riesenrad, sowie aus erster Reihe auf dem Schiff MS Vallendar, wo zusammen mit den Düsseldorfer Strandpiraten eine rauschende Party gefeiert wurde. Alle Fotos der „Leinen los 6.0“-Sause mit den beliebten DJ-Freibeutern findet ihr hier!

