Alle Festzelte auf der Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Bands, Programm, Partys und DJs

Lokale Bands wie Porno Al Forno, DJs wie die Strandpiraten, Theo Fitsos und Wallu, populäre Partyreihen wie die Meshugge Bar oder die Kaninchendisko – allesamt fühlen sich seit Jahren pudelwohl in den Festzelten auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. Welche Kirmes-Partys euch vom 14. bis zum 23. Juli 2023 erwarten und welche ihr auf keinen Fall verpassen dürft, erfahrt ihr hier.

Partyzelte auf der Rheinkirmes 2023: Ein Abgang, eine große Neuheit

Endlich wieder Kirmes, endlich wieder Party im Festzelt! 2023 kommen wieder fast alle großen Brauereien mit einem eigenen Zelt auf den Rummel. Prominentester Abgang dürfte das Frankenheim sein: Die Warsteiner-Brauerei sagte ihr beliebtes Partyzelt für dieses Jahr ab. Die Entscheidung für 2024 soll im Herbst getroffen werden, wie eine Sprecherin „RP“ mitteilte.

Diese Brauereien sind auf der Rheinkirmes 2023 dabei

Füchschen-Alm (neu in 2023!)

Gulasch Alt

Kürzer

Schlösser

Schumacher

Uerige

Zum Schlüssel

Gefeiert wird natürlich auch an anderer Stelle: Mit dabei ist das rund 200 Quadratmeter große Nähkörbchen-Areal – natürlich stilecht mit Bierwagen. Weitere beliebte Orte um die Nacht zum Tag zu machen sind (natürlich!) das Schützenfestzelt, aber auch die Alpenwelt, das Tiroler Dorf, der Traber Ausschank und die Schwarzwaldchristel.

Gut zu wissen: Der Eintritt in die Partyzelte ist frei, in vielen Festzelten ist eine Tisch-Reservierung möglich. Gerade am Freitag und Samstag wird es immer sehr voll, so dass eine Reservierung sinnvoll ist. Fast alle Partyzelte haben auch einen Biergarten, inklusive Toilettenwagen.

Premiere 2023: Füchschen Alm auf der Düsseldorfer Rheinkirmes

Viele Düsseldorfer kennen die Füchschen Alm bereits gut von der großen Eislaufbahn, welche im Winter ihr Lager am Corneliusplatz aufschlägt. Nun soll sich das beliebte Konzept erstmals auch auf der Rheinkirmes wiederfinden – inklusive Sommer-Eisstockschießen. Die neue Location entsteht gleich gegenüber vom Riesenrad „Bellevue“ unter der Rheinkniebrücke am südlichen Ende der Kirmes.

Lasst euch auf zwei Etagen von Live-Musik verwöhnen und genießt das Kirmespanorama mit einer großen Anzahl kühler Getränke – natürlich inklusive Füchschen Alt und Füchschen Pils.

Das Programm der Füchschen Alm auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli: Queen May Rock & DJ Chrissi D.

Queen May Rock & DJ Chrissi D. Samstag, 15. Juli: Markus Volquarts

Markus Volquarts Sonntag, 16. Juli, ab 15 Uhr: Sascha Klaar (DJ Dubbelmann ab 18 Uhr)

Sascha Klaar (DJ Dubbelmann ab 18 Uhr) Montag, 17. Juli: Queen May Rock & DJ Chrissi D. (Pink Monday)

Queen May Rock & DJ Chrissi D. (Pink Monday) Dienstag, 18. Juli: DJ Rolando & Harry

DJ Rolando & Harry Mittwoch, 19. Juli: DJ Rolando & Harry

DJ Rolando & Harry Donnerstag, 20. Juli: DJ Rolando & Harry

DJ Rolando & Harry Freitag, 21. Juli: DJ Chrissi D.

DJ Chrissi D. Samstag, 22. Juli: DJ Chrissi D.

DJ Chrissi D. Sonntag, 23. Juli: Sascha Klaar (DJ Dubbelmann ab 18 Uhr)

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Partyzelt der Brauerei Kürzer

Die Brauerei Kürzer feierte 2022 ihre Premiere auf der Rheinkirmes: Das Festzelt steht auf dem Platz, wo sonst die Brauerei Frankenheim war. Mehrere hundert Gäste können im Zelt und Biergarten gemeinsam feiern.

Auch 2023 geben sich hier Top-Acts wie Porno Al Forno und die Partyreihe „Kaninchendisko“ die Klinke in die Hand. Fans elektronischer Töne sollten sich auch unbedingt den Dienstag (Brixton invites Tomi & Kash), Donnerstag (Phil Fuldner) und Samstag, 22. Juli, vormerken – dann wird zur großen „Glüh dich Glücklich“-Sommerparty geladen.

Das Programm der Brauerei Kürzer auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli: Porno Al Forno, Support: Marc Koste

Porno Al Forno, Support: Marc Koste Samstag, 15. Juli: Rummel, Trubel, Heiterkeit

Rummel, Trubel, Heiterkeit Sonntag, 16. Juli: A Horse With No Name

A Horse With No Name Montag, 17. Juli: Padman – die Musik aus dem Kürzer

Padman – die Musik aus dem Kürzer Dienstag, 18. Juli: Brixton invites Tomi & Kash

Brixton invites Tomi & Kash Mittwoch, 19. Juli: Rummel, Trubel, Heiterkeit

Rummel, Trubel, Heiterkeit Donnerstag, 20. Juli: Phil Fuldner & Ulf Scholta

Phil Fuldner & Ulf Scholta Freitag, 21. Juli: Padman – die Musik aus dem Kürzer

Padman – die Musik aus dem Kürzer Samstag, 22. Juli: Glüh dich Glücklich Sommerparty

Glüh dich Glücklich Sommerparty Sonntag, 23. Juli: Kaninchendisko

Tisch-Reservierung: über die Website.

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Schlösser-Festzelt – das Party-Programm

Das Festzelt der Brauerei Schlösser ist natürlich auch dieses Jahr mit dabei. Dabei fällt auf: Guildo Horn und seine Orthopädischen Strümpfe fehlen im Programm! Stattdessen gleich zweimal vertreten ist die Live-Band Fresh Music Live – einmal gleich zum Start, einmal am letzten Samstag.

Das Programm im Schlösser Festzelt auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli, ab 20.30 Uhr: Fresh Music Live

Fresh Music Live Samstag, 15. Juli, ab 16.30 Uhr: Inferno

Inferno Samstag, 15. Juli, ab 20.30 Uhr: Der letzte Schrei

Der letzte Schrei Sonntag, 16. Juli, ab 18 Uhr: „Best Hits of All Time“ mit DJ Beatstar

„Best Hits of All Time“ mit DJ Beatstar Montag, 17. Juli, ab 19.30 Uhr: Pfund

Pfund Dienstag, 18. Juli, ab 19.30 Uhr: PopKommando

PopKommando Mittwoch, 19. Juli, ab 19.30 Uhr: „Mallorca“-Party mit DJ Andy Luxx

„Mallorca“-Party mit DJ Andy Luxx Donnerstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr: DeutschRockMafia

DeutschRockMafia Freitag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr: Pfund

Pfund Samstag, 22. Juli, ab 20.30 Uhr: Fresh Music Live

Fresh Music Live Sonntag, 23. Juli, ab 18 Uhr: Zeitflug

Tisch-Reservierung: Per E-Mail an info@schloesser.de

Website

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Festzelt der Brauerei Uerige

700 Gäste haben im Uerige-Partyzelt Platz. Hier wird an jedem Abend gefeiert: DJ Theo Fitsos gab zuletzt 2022 gleich an mehreren Tagen Vollgas, auch die beliebten Strandpiraten waren vor Ort. Und so sieht das Programm für 2023 aus:

Das Programm im Uerige-Festzelt auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli: Theo Fitsos

Theo Fitsos Samstag, 15. Juli: Theo Fitsos

Theo Fitsos Sonntag, 16. Juli: Kaj Marx

Kaj Marx Montag, 17. Juli: Strandpiraten

Strandpiraten Dienstag, 18. Juli: Björn Disco

Björn Disco Mittwoch, 19. Juli: Fishi

Fishi Donnerstag, 20. Juli: Luca

Luca Freitag, 21. Juli: Theo Fitsos

Theo Fitsos Samstag, 22. Juli: Theo Fitsos

Theo Fitsos Sonntag, 23. Juli: Luca

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Partyzelt der Brauerei Zum Schlüssel

Im Schlüssel-Zelt steht nicht nur frisch gezapftes Alt, sondern auch Live-Musik auf dem Programm: Das DJ-Programm startet täglich ab 17 Uhr, die Bands klettern ab 19 Uhr auf die Bühne. 1300 Gäste haben hier Platz.

Das Programm im Schlüssel-Festzelt auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr: Caravan

Caravan Samstag, 15. Juli, ab 19 Uhr: Die Combo

Die Combo Sonntag, 16. Juli, ab 19 Uhr: Colly and the Steam Rollers

Colly and the Steam Rollers Montag, 17. Juli, ab 19 Uhr: „Pink-Monday“ mit Porno al Forno

„Pink-Monday“ mit Porno al Forno Dienstag, 18. Juli, ab 19 Uhr: Booster

Booster Mittwoch, 19. Juli, ab 19 Uhr: „Schlüssel meets friends“ – 80er und 90er Party mit dem Naseband’s

„Schlüssel meets friends“ – 80er und 90er Party mit dem Naseband’s Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr: „Jeck op Schlüssel“ – Die große Nacht der Narren

„Jeck op Schlüssel“ – Die große Nacht der Narren Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr: Freakshow

Freakshow Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr: Der letzte Schrei

Der letzte Schrei Sonntag, 23. Juli, ab 19 Uhr: Porno al Forno

Hier kommt ihr zur Website „Zum Schlüssel“.

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Schützenzelt auf der Größten Kirmes

Im Schützenzelt des St. Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf steigt am ersten Abend (14. Juli) die Rheinkirmes-Eröffnungsparty 2023.

Das Programm im Schützenzelt auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli, ab 16.30 Uhr: Rheinkirmes-Eröffnung und Fassanstich 2023

Rheinkirmes-Eröffnung und Fassanstich 2023 Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr: Jugendabend

Jugendabend Samstag, 15. Juli, ab 16 Uhr: Zapfenstreich am Rathaus

Zapfenstreich am Rathaus Sonntag, 16. Juli, ab 19.40 Uhr: Ehrung der Jubilare, Party bis 23 Uhr

Ehrung der Jubilare, Party bis 23 Uhr Montag, 17. Juli, ab 19 Uhr: Party mit Nordstars

Party mit Nordstars Dienstag, 18. Juli, ab 19.30 Uhr: Party mit Nordstars

Party mit Nordstars Mittwoch, 19. Juli: –

Donnerstag, 20. Juli: –

Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr: Großer Krönungsball

Großer Krönungsball Freitag, 21. Juli, ab 22 Uhr: Großer Zapfenstreich

Großer Zapfenstreich Freitag, 21. Juli, nach dem Feuerwerk: DJ Marc Pesch

DJ Marc Pesch Samstag, 22. Juli: –

Sonntag, 23. Juli: –

Das erwartet euch in der Schumacher-Scheune auf der Rheinkirmes 2023

Für viele Düsseldorfer ist es eines der liebsten Biere: das Schumacher ist auch auf der Rheinkirmes äußerst beliebt.

Das Programm im Schumacher-Zelt auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli:

Samstag, 15. Juli:

Sonntag, 16. Juli:

Montag, 17. Juli:

Dienstag, 18. Juli:

Mittwoch, 19. Juli:

Donnerstag, 20. Juli:

Freitag, 21. Juli:

Samstag, 22. Juli:

Sonntag, 23. Juli:

Rheinkirmes Düsseldorf: Traber Ausschank 2023

Der schnellste Zapfer der Welt, Philip Traber, hält auch auf der Rheinkirmes das größte Spirituosenangebot in seinem Geschäft „Traber – Der Ausschank 2.0“ bereit. Am Kirmes-Montag, dem sogenannten „Pink Monday“, wird der Ausschank regelmäßig zum Treffpunkt und Place-to-be der LGBTQ-Szene.

Auch beim Traber Ausschank geht es in der gesamten Kirmes-Zeit hoch her: Partyreihen und diverse DJs stehen hier täglich ab 18 Uhr auf dem Programm. Welche euch 2023 konkret erwartet:

Das Programm im Traber Ausschank auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli: Meschugge

Meschugge Samstag, 15. Juli: Club Night mit Yoscar & Live Saxophon (Karim Khatan)

Club Night mit Yoscar & Live Saxophon (Karim Khatan) Sonntag, 16. Juli: Ibiza Sunday mit Wallu

Ibiza Sunday mit Wallu Montag, 17. Juli: Pink Monday by Queenz & K1

Pink Monday by Queenz & K1 Dienstag, 18. Juli: Millenium Night (90s, 2000s & heute)

Millenium Night (90s, 2000s & heute) Mittwoch, 19. Juli: Bergfest mit Wallu (Charts, House, R’n’B)

Bergfest mit Wallu (Charts, House, R’n’B) Donnerstag, 20. Juli: Summer in the City mit Wallu (Sommer Hits, Charts, House)

Summer in the City mit Wallu (Sommer Hits, Charts, House) Freitag, 21. Juli: Funky Friday

Funky Friday Samstag, 22. Juli: Club Night mit Wallu und Live Violine (Violeen)

Club Night mit Wallu und Live Violine (Violeen) Sonntag, 23. Juli: Ibiza Sunday mit Wallu

Rheinkirmes Düsseldorf: Das Musik-Programm in der Alpenwelt 2023

Die Alpenwelt gehört ebenfalls zu gastronomischen Angebot auf der Kirmes und bietet fast jeden Tag ein Programm mit DJ und Band.

Das Programm in der Alpenwelt auf der Rheinkirmes 2023:

Freitag, 14. Juli: Lopes Trio

Lopes Trio Samstag, 15. Juli: Lopes Trio

Lopes Trio Sonntag, 16. Juli: Lopes Trio

Lopes Trio Montag, 17. Juli: Mimmo & Friends

Mimmo & Friends Dienstag, 18. Juli, ab 18 Uhr: Festzeltstars mit Olaf Henning, Achim Petry, Markus, Kurt Kokos, Ingrid Arthur, Almklausi, Nathalie Viking Kollo und Oli Borgelt

Festzeltstars mit Olaf Henning, Achim Petry, Markus, Kurt Kokos, Ingrid Arthur, Almklausi, Nathalie Viking Kollo und Oli Borgelt Mittwoch, 19. Juli: Mimmo & Friends

Mimmo & Friends Donnerstag, 20. Juli: Mimmo & Friends

Mimmo & Friends Freitag, 21. Juli: Mimmo & Friends

Mimmo & Friends Samstag, 22. Juli: Mimmo & Friends

Mimmo & Friends Sonntag, 23. Juli: Mimmo & Friends

Tisch-Reservierung: über die Website

Düsseldorf Rheinkirmes: Das Programm im Tiroler Dorf

Auch das Tiroler Dorf auf der Kirmes lockt mit einem Musik-Programm an allen Abenden – die Künstler Luigi, Manuel und Alexandra-Michaela sind täglich vom 14. bis zum 23. Juli 2023 zu sehen.

Ausnahme: Am 17. Juli wird auch im Tiroler Dorf der „Pink Monday“ gefeiert. Dann geben unter anderem DJ Marc de Cuba und DJ Denny D an der Partyfront Vollgas, während Queen Viva West, Evelyn Paradise und Nebula alle Blicke auf sich ziehen. Gestartet wird am Montag um 19 Uhr, der Eintritt ist kostenlos!