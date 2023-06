Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Komplettverbot von Einweggeschirr geplant

Nicht selten sorgen achtlos weggeworfene Pappschalen, Plastikgabeln oder To-Go-Becher auf Großveranstaltungen für jede Menge Müll. Doch auf der Rheinkirmes soll jetzt damit Schluss sein. Wie Schützenchef Michael Zieren der Rheinischen Post erklärt, soll es beim diesjährigen Volksfest auf den Festwiesen in Oberkassel für Speisen und Getränke nur noch Mehrweggeschirr geben.

Schon auf dem Weihnachtsmarkt 2022 hatte die Stadt Düsseldorf versucht, Müll durch Einweggeschirr einzudämmen, indem Besuchern Mehrwegteller und -schalen parallel zum Wegwerfgeschirr angeboten wurden. Die neue Regelung für die Rheinkirmes geht jedoch noch einen Schritt weiter und streicht Pommesschalen und Co. komplett von den Gastro-Ständen.

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Freiwillig auf Mehrwegsystem umgestellt

„Darüberhinausgehende Vorgaben hätten wir noch nicht einführen müssen,“, erklärt Zieren der Rheinischen Post. „Aber wir wollen mit der Zeit gehen und ein Statement setzen in Sachen Nachhaltigkeit, daher machen wir das jetzt schon einmal freiwillig. Bei uns wird es auf der Kirmes ein komplettes Einwegverbot geben.“

Was in der Theorie kompliziert klingen mag, ist in der Praxis zum Teil bereits gang und gäbe. So erklärt der Schützenchef weiter, dass viele der etwa 110 Betriebe, die Speisen und Getränke anbieten, gar nichts ändern müssten. „In den Zelten der Brauereien wird genau genommen schon seit Jahrzehnten das Bier in Gläsern angeboten. Das gilt auch für die Biergärten, Pavillons und andere abgeschlossene Bereiche.“ Daneben würden auch Wein-Buden und Schnitzelmärkte schon jetzt bepfandetes Porzellan anbieten. Somit blieben nur noch 60 Betriebe übrig, die auf das neue System umstellen müssten. Diesen würden jedoch nicht auf sich alleingestellt bleiben. Stattdessen stünden ihnen die Veranstalter für Hilfe zur Seite, heißt es von Kirmes-Organisator Thomas König.

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Auch in Zukunft nachhaltigeres System geplant

Doch nicht nur in diesem Jahr möchte die Rheinkirmes nachhaltiger werden. „Nächstes, spätestens übernächstes Jahr wird das vielerorts zur Regel werden. Dann sind wir gut gerüstet. Das Publikum wird das verstehen, da bin ich sicher. Und bei den Anbietern gab es nur wenig Zähneknirschen, wir haben mit großer Überzeugung gearbeitet“, sagt Zieren der Rheinischen Post in Hinblick auf die Zukunft.

Ein Mammutprojekt ist diese Entscheidung allemal. Noch gäbe es deutschlandweit keine Veranstaltung, die ein ähnliches Konzept umsetzte, e+rklärt Schützenchef. Herausfordernd sei vor allem die Tatsache, dass es keine geschlossene Veranstaltungsfläche gibt.

Vom 14. bis 23. Juli 2023 findet auf den Oberkasseler Festwiesen die größte Kirmes am Rhein statt. Alles, was ihr zum Veranstaltungshighlight der Region wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.