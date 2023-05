Füchschen Alm öffnet erstmals auf der Düsseldorfer Rheinkirmes 2023 ihre Pforten

Ein Novum auf der Düsseldorfer Rheinkirmes: Die Füchschen Alm steht im Sommer 2023 erstmals auf der größten Kirmes am Rhein. Und das hat einen besonderen Grund – denn die Brauerei im Füchschen und die Schausteller-Familie Bruch feiern beide in diesem Jahr 175-jähriges Bestehen. Da ist es schon fast eine logische Konsequenz, dass sich Winterwelt-Betreiber Oscar Bruch jr. und der Chef der Füchschen-Brauerei, Peter König, zusammengetan haben: „Peter hat das Bier, ich hab‘ das Zelt“, fassen die die beiden Rheinländer zusammen, die sich bereits seit der Schulzeit kennen.

Doch was können Besucher auf der Rheinkirmes erwarten und wird es – wie auf der Düsseldorfer Winterwelt – Eisstockschießen, warme Speisen und Live-Musik geben? Alle Infos findet ihr hier.

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Das wird auf der Füchschen Alm geboten

Gäste können sich neben dem bekannten Getränkeangebot auch im Sommer auf Live-Musik und DJs freuen. Denn das Programm soll der Füchschen Alm auf dem Weihnachtsmarkt ähneln: „Zehn Tage Show, Entertainment, Spaß und Bier“, leitet Bruch ein. Fest steht außerdem, dass am Pink Monday (17. Juli) eine Queen-Cover-Band spielen und die Alm ordentlich einheizen wird.

Über die genaue Preisgestaltung ist noch nicht viel bekannt. „Wir rechnen damit, dass 0,25 Liter Füchschen Alt in diesem Jahr 3,50 Euro bei uns kosten werden“, kündigt der Schausteller-Familienmitglied Bruch an. Der Unternehmer fügt mit Blick auf die Inflation, Preisexplosionen und Co. hinzu: „Wie sagt man so schön: Von irgendwat muss die Musik ja spielen.“

Auch die beliebten Plätze im VIP-Bereich in der obere Etage sind seit dem 23. Mai 2023 auf www.fuechschen-alm.de reservierbar. Für 39 Euro pro Person wird neben dem Aufenthalt an Tischen, Stehtischen und Barhockern zusätzlich ein umfangreiches Buffet geboten: „Bei uns wird es hausgemachte, warme Speisen geben, was es in dieser Form auf einer Kirmes normalerweise nicht gibt“, so Oscar Bruch jr. Auch vegane Optionen werden auf der Karte zu finden sein. Serviert werden die Mahlzeiten zwischen 20 und 22 Uhr.

Füchschen Alm auf der Düsseldorfer Rheinkirmes 2023 – „Sommer-Eisstock-Schießen“

Ja, auch das darf auf der Füchschen Alm in der Sommerversion nicht fehlen: Das beliebte Eisstock-Schießen erstrahlt auf der Rheinkirmes im frischen Sommerglanz. Insgesamt drei Kunststoff-Eisbahnen, die sich in der vergangenen Saison bei der Winterwelt bewährt haben, werden für euch ihre Pforten öffnen.

Die Bahnen sind für je 30 Minuten (50 Euro) und maximal 8 Personen zu buchen. Auch hierfür sind Reservierungen auf der Website möglich. Die Öffnungszeiten der Sommer-Eisstock-Schießbahnen im Überblick:

Montag: 16 bis 23 Uhr

Dienstag: 16 bis 23 Uhr

Mittwoch: 16 bis 23 Uhr

Donnerstag: 16 bis 23 Uhr

Freitag: 16 bis 23 Uhr

Samstag: 15 bis 22 Uhr

Sonntag: 15 bis 22 Uhr

Füchschen Alm auf der Düsseldorfer Rheinkirmes 2023: Wo steht die Alm?

Die Rheinkirmes findet auf den Oberkasseler Rheinwiesen statt. Die Füchschen Alm schlägt ihren Standort nahe des Riesenrads Bellevue auf. Auf zwei Etagen und 850 Quadratmetern finden dann über 600 Personen Platz. „Die Außenterrasse ist etwas größer als auf dem Weihnachtsmarkt“, kündigt Bruch jr. an.

Düsseldorf: Füchschen Alm auf der Rheinkirmes 2023 – Öffnungszeiten

Die Füchschen Alm hat täglich ab 14 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ein wenig länger. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Montag: 14 bis 0 Uhr

Dienstag: 14 bis 0 Uhr

Mittwoch: 14 bis 0 Uhr

Donnerstag: 14 bis 0 Uhr

Freitag: 13 bis 2 Uhr

Samstag: 13 bis 2 Uhr

Sonntag: 11 bis 0 Uhr

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Größte Kirmes am Rhein startet am 14. Juli

Bis zur Rheinkirmes ist es zwar noch eine Weile hin, doch Füchschen-Chef Peter König ist bereits freudig gestimmt: „Ich bin mir sicher, dass wir den Gästen in unserer Füchschen Alm auch im Sommer eine tolle Atmosphäre bieten können. Über die Zusammenarbeit mit Peter bin ich glücklich – über unser gemeinsames Projekt stolz“.

Die größte Kirmes am Rhein startet am Freitag, 14. Juli und endet am Sonntag, 23. Juli. Weitere Infos zur Rheinkirmes 2023, welche Fahrgeschäfte ihr erwarten könnt und wann das Feuerwerk startet, erfahrt ihr hier. Infos zur Anfahrt mit Auto, Bus und Bahn findet ihr hier.

