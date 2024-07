Pink Monday in Düsseldorf: Queere Community im Partyrausch

Eine Rheinkirmes in Düsseldorf ohne Pink Monday? Unvorstellbar! Das größte Event für Schwule und Lesben in Düsseldorf stellt in Sachen Popularität und Partykultur sogar den hiesigen CSD in den Schatten und sorgte auch in diesem Jahr wieder für zahlreiche bunte Momente auf dem Rummel.

Wenn die queere Community mit über 50.000 Leuten in den Festzelten und Biergärten der Rheinkirmes feiert, ist beste Stimmung auf jeden Fall garantiert: Auch 2024 war der Terminplan auf der Rheinkirmes vollgepackt mit spannenden Acts und Top-DJs, darunter „Porno al Forno“ im Schlüssel-Zelt, das Düsseldorfer DJ-Kollektiv „Strandpiraten“ im Uerige und ein ganz besonders dickes „Pfund“ im Schlösser.

Die Stimmung bei den Strandpiraten passend eingefangen hat unser Fotograf:

So wurde der Pink Monday am Traber Ausschank gefeiert!

Einer der Dreh- und Angelpunkte am Pink Monday ist traditionell der Traber Ausschank, wo sich jährlich einige der prominentesten Drag Queens versammeln, um ihre heißesten Outfits zu präsentieren.

Auch an diesem Montag war es hier zwischen 19 und 21 Uhr besonders voll und die Stimmung genial. Dabei nicht fehlen durfte ein Auftritt der Freifrau von Kö: Niemand präsentiert die Düsseldorfer Schickimicki-Klischees so schön wie der Travestie-Künstler und Stadtführer Andreas Patermann.

Unser Social-Media-Team war vor Ort und hat das Spektakel für euch auf Instagram festgehalten:

Das queere Treffen auf der Rheinkirmes gibt es bereits seit 1982 – dennoch kämpft man auch über 40 Jahre später weiter für Akzeptanz und Gleichberechtigung. Die Waffen der Wahl: pinke Shirts, Regenbogenfarben, künstliche Ansteckblumen und viele schräge Accessoires. Ein Bild, welches vielen Besuchern definitiv länger in Erinnerung bleiben wird!

Bleibt am Ende eigentlich nur zu sagen: Düsseldorf sollte man öfters mal durch die rosarote Brille sehen. Es lohnt sich!