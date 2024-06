Rheinkirmes 2024 wirft ihre Schatten voraus: Aufbauarbeiten beginnen

Während der Torjubel beim EM-Public-Viewing am Rhein noch nachhallt, prägen auf der anderen Rheinseite schon die ersten Fahrgeschäfte die Oberkasseler Rheinwiese. Ein Wink mit dem Zaunpfahl auf das nächste Großevent, das die Landeshauptstadt erwartet.

Fast schon majestätisch ragt das Riesenrad (noch zur Hälfte) in den Himmel, während die Achterbahnen und Karussells langsam ihre Positionen einnehmen. Auch die Füchschen-Alm, dieses Jahr noch ein Stückchen größer, hat ihren Platz schon gefunden.

Ein erster Spaziergang auf dem Areal zeigt den Aufbau der Rheinkirmes, angetrieben von den fleißigen Schaustellern bei der Arbeit, die riesigen Fahrzeuge, die die Fahrgeschäfte transportieren, und die ersten Gerüste, die sich zu bunten Attraktionen formen.

Dazu passend: Rheinkirmes in Düsseldorf: Die besten Fotos vom Feuerwerk und aus den Festzelten

Die Vorfreude steigt

Mit jedem Tag, der näher an die Eröffnung am 12. Juli 2024 rückt, steigt die Vorfreude auf „Die größte Kirmes am Rhein“. Die Fotos vom Aufbau lassen erahnen, welche Highlights die Besucher in diesem Jahr erwarten. Alle wichtigen Infos zur Rheinkirmes 2024 findet ihr hier im Überblick.