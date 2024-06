Alter Bahnhof Oberkassel: Gulasch-Alt heißt jetzt Belsen-Alt

Eine Schaufel, ein Fässchen, vier Gersten- und zwei Hopfenzweige: Das war das Logo des berühmten Gulasch-Altbiers im Alten Bahnhof Oberkassel, das sich bei vielen Düsseldorfern bereits eingebrannt hatte. Seit 2017 konnten Gäste das herbe und würzige Altbier, das nach dem ehemaligen Betreiber des urigen Brauhauses Klaus Unterwaining aka „Gulasch“ benannt wurde, bestellen. Doch seit Anfang Mai 2024 sucht man den dunklen Gerstensaft auf der Karte des Alten Bahnhofs vergebens. Stattdessen im Angebot: ein neues Bier namens „Belsen-Alt“. Was es damit auf sich hat? Tonight Düsseldorf hat nachgefragt.

>> Mehr Restaurant-News aus Düsseldorf <<

Alter Bahnhof Oberkassel: Deswegen heißt das Gulasch-Alt jetzt Belsen-Alt

„Ich führe den Alten Bahnhof jetzt seit anderthalb Jahren und wollte dem Bier wieder einen lokalen Bezug geben. Der Alte Bahnhof befindet sich schließlich auch am Belsenplatz. Hier wird das Bier gebraut“, erklärt uns Inhaber Toni Link im Gespräch. Und weiter: „Ich sehe da eher einen großen Zusammenhang.“ Außerdem war das Bier nach seinem Vorgänger („Gulasch“) benannt, der nun nicht mehr im Alten Bahnhof tätig ist.

Und: Es ist nicht nur der neue Name. Auch die Brau-Rezeptur habe man geändert. „Wir setzen komplett auf ‚Drinkability‘. Das Belsen-Alt ist malziger und süffiger und nicht mehr ganz so herb“, erklärt uns der Großgastronom, der seit neuestem auch Geschäftsführer vom Naseband’s in der Altstadt ist. Ein Belsen-Alt (0,25 l) im Alten Bahnhof gibt es für ungewöhnliche 3,05 Euro. Link stellt fest: „Das ist ein trinkgeldfreundlicher Preis.“

Weitere passende Themen:

Düsseldorf: So reagieren die Gäste auf das neue Belsen-Alt

Doch wie wird der neue Gerstensaft von den Gästen angenommen? „Die Resonanz ist sehr positiv. Aber natürlich gibt es auch ein paar Leute, die nach dem Gulasch-Alt gefragt haben. Die werden sich schon noch an den neuen Geschmack gewöhnen“, ist sich Brauhaus-Chef Toni Link sicher. Der 46-jähriger Duisburger hat übrigens nicht nur dem Hausbier ein Make-over verpasst. Auch die Ausstattung im Brauhausinneren ist neu. „Wir haben alles renoviert und neu möbliert.“

Alter Bahnhof in Düsseldorf-Oberkassel

Adresse: Belsenplatz 2, 40545 Düsseldorf

Öffnungszeiten: mo-do 12-23 Uhr, fr + sa 12-0 Uhr, so 12-22 Uhr

>> Düsseldorf: Das erwartet euch in der neuen Sennhütte <<