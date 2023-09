Nach Besuch in Düsseldorfer Brauerei: Feiert Prinz Harry hier heute seinen Geburtstag?

Es gibt einen Grund zum Feiern: Nicht nur, dass sich die Invictus Games in Düsseldorf zu einem wahren Publikumsmagneten mausern, sondern auch, dass der Initiator der Spiele, Prinz Harry, am 15. September seinen eigenen Geburtstag feiert. Wo wird der Royal und einstige Partyprinz seinen Ehrentag zelebrieren? Womöglich gibt es einen Abstecher in die Altstadt?

Prinz Harry und Meghan besuchen Brauerei Schumacher

Am Donnerstagabend war klar: Harry und Meghan besuchten den Brauereiausschank Schumacher in der Altstadt (Bolker Straße). Die Brauerei schreibt dazu unter einem Post auf Instagram: „Soo stolz! Beeindruckt von sehr sympathischen Menschen. Die unser Schumi Alt, Haxe, Wiener Schnitzel, Blutwurst und ‚German sausages‘ genossen haben.“

Offiziell angekündigt wurde der Besuch wohl nicht. Das Paar erschien mit zwölf weiteren Personen und bekam einen Tisch etwas abseits des gut besuchten Lokals. Wie die Chefin des Wirtshauses, Thea Ungermann, verrät, bekam Prinz Harry ein Wiener Schnitzel, der Rest der Gruppe verleibte sich eine große Platte mit verschiedenen Fleischsorten und Rotkohl ein. Worauf Meghans Wahl fiel, ist nicht bekannt. Ungermann versichert, dass auch einige Gläser Altbier über die Theke gingen.

Feiert Prinz Harry seinen 39. Geburtstag in den Bars im Medienhafen?

Heute, am 15. September, könnte Harry seinen Geburtstag noch einmal richtig zelebrieren. Die Auswahl ist erneut groß: Da Prinz Harry aktuell gemeinsam mit Herzogin Meghan im Hyatt Regency Hotel im Medienhafen nächtigt, ist anzunehmen, dass das Paar den einen oder anderen Drink auf der privaten Dachterrasse ihres Luxus-Suite einnehmen könnte.

Trotzdem wäre es nicht ausgeschlossen, dass die Beiden die Lage nutzen und einer der im Medienhafen beheimateten schicken Bars besuchen.

Riva

Seit zehn Jahren ein „place to be“ für die Schönen und Reichen in Düsseldorf: Das Promi-Restaurant Riva im Medienhafen. Ob Model-Mama Heidi Klum mit Tom Kaulitz, „WWM„-Showmaster Günther Jauch oder Moderatorin und Model Sylvie Meis: Sie alle lieben die mediterrane Küche und das Flair des Restaurants. Womöglich auch ein passender Spot für den Herzog von Sussex samt Gemahlin?

Meerbar

Die Meerbar ist das selbsternannte „kulinarische und gastronomische Flaggschiff“ im Düsseldorfer Medienhafen. Die Location bietet exquisite Küche mit mediterranem Einfluss und modernem Ambiente. Stars und Sternchen feiern hier gerne besondere Anlässe – wie etwa einen Geburtstag.

Und danach eine Runde tanzen gehen? Ein Blick in unsere Party-Tipps der Woche würde sicherlich auch Prinz Harry die Qual der Wahl erleichtern.

Dox

Die Hausbar des Hyatts wäre eine kluge Wahl für das Royal-Paar: Das Dox bietet eine French-American-Brasserie mit Blick auf den Medienhafen und den Rhein. Und: Die Bar ist bekannt für seine feinen Weine und prickelnden Champagner. Auch wenn es heißt, Prinz Harry möge am liebsten ein kühles Glas Bier: Einen leckeren Geburtstags-Cocktail würde das Barpersonal ganz nach seinem Wunsch bestimmt gezaubert bekommen.

Und: Das Restaurant bietet einen privaten Dinner-Raum. Ein perfekter Rückzugsort für die Eltern zweier kleiner Kinder.

Qomo

Sein 40. Lebensjahr über den Dächern der Stadt feiern, das kann nicht jeder von sich behaupten. Gut möglich also, dass sich Harry und Meghan zwei Plätze (oder womöglich die ganze Restaurantfläche) im Qomo reserviert haben. Dahinter steckt ein Restaurant mit japanischer Fusionsküche sowie eine mondäne Bar hoch oben im Inneren des Rheinturms.

Das Besondere: Das Restaurant rotiert innerhalb von 72 Minuten einmal um die eigene Achse. In etwas mehr als einer Stunde könnten Harry und Meghan also den Sonnenuntergang, den Horizont und alles andere bestaunen – oder einfach die Augen nicht voneinander lassen und das Stadtpanorama an sich vorbeiziehen lassen. Womöglich ein optimaler Ort, um auf seinen Geburtstag anzustoßen?

Wie auch immer das Paar am Freitag Prinz Harrys Geburtstag weiterfeiern mag: Das große Finale der Invictus Games lockt am Samstag (16. September) mit Superstars wie Rita Ora und Sänger Sam Ryder. Dort wird auch Harry selbst eine Rede halten. Ob seine Frau Meghan auch Teil der Show sein wird, ist bislang unbekannt.