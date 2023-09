Königlicher Besuch in Düsseldorf: Prinz Harry am 9. September im Rathaus – alle Fotos

Aufregung und viel Aufsehen in der Düsseldorfer Altstadt: Vor der Eröffnungszeremonie der Invictus Games in Düsseldorf, schaut Prinz Harry um 15 Uhr im Rathaus der Landeshauptstadt vorbei. An seiner Seite: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sowie Delegationen der 21 Teilnehmernationen. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat herzlich dazu eingeladen, sich im Goldenen Buch der Stadt einzutragen.

Die Invictus Games starten am Samstag, 9. September 2023, offiziell mit der Eröffnungsfeier in der Merkur Spiel-Arena – inklusive Stargast Macklemore und moderiert von den TV-Größen Hadnet Tesfai und Steven Gätjen. Die sechste Ausgabe der Sportveranstaltung läuft vom 9. bis einschließlich 16. September. Zum großen Finale hat sich zudem Superstar Rita Ora angekündigt.

Weitere Infos zu den Invictus Games haben wir hier für euch:

Die Invictus Games finden in der Regel alle zwei Jahre statt. Während der Corona-Pandemie fielen die Wettbewerbe zuletzt jedoch aus. 2023 gibt es daher nur ein Jahr Abstand zu den letzten Spielen aus 2022. In den Vorjahren fanden die Spiele bis auf 2022 bisher nur im englischsprachigem Raum statt. So wurden sie 2014 in London, 2017 in Toronto, 2018 in Sydney und 2022 in Den Haag ausgetragen.