An der Seite von Prinz Harry: Herzogin Meghan nimmt am „Invictus Dinner“ in Düsseldorf teil

Royaler Besuch in der NRW-Landeshauptstadt: Bereits zum Start der Invictus Games 2023 am Samstag, 9. September, präsentierte sich Prinz Harry samt prominentem Gefolge am Rathaus und bei der Eröffnungsshow in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Seine Frau Meghan stoß nun etwas später dazu – und zeigte sich sogar beim großen „Family & Friends“-Dinner neben Harry. Warum sie erst jetzt angereist ist – und ob es zu ihrem Auftritt bei der Closing Ceremony am Samstag (16. September) kommt.

Doch zwischenzeitlich herrschte Verwirrung um die Schauspielerin: Die Ankündigung rund um die persönliche Moderation der Herzogin wurde auf der Website der Invictus Games nachträglich entfernt, und nun wieder hinzugefügt: Meghan wird gemeinsam mit der Moderatorin Hadnet Tesfai die Geschichten der kriegsversehrten Wettkämpfer und deren Familien zum Finale der Spiele in der Merkur Spiel-Arena vorstellen.

Meghan landet in Düsseldorf – und nimmt am Dinner mit Harry teil

Am Dienstagnachmittag landete die Herzogin frisch aus den vereinigten Staaten in Düsseldorf. Über den VIP-Eingang stieg sie in ein Auto, um vermutlich ins Hyatt Regency Hotel im Medienhafen zu fahren. Hier sollen die beiden während der Games nächtigen.

Wenige Stunden später zeigte sich die 42-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann auf der Bühne. Das royale Paar nahm am „Family & Friends“-Dinner teil, ein gemeinsames Abendessen mit ausgewählten Gästen und Teilnehmern der Invictus Games. Sie begründete ihre verspätete Ankunft damit, ihre gemeinsamen beiden Kinder Archie (4) und Lilibet (2) versorgt haben zu müssen.

Die sechste Ausgabe der Invictus Games läuft vom 9. bis einschließlich 16. September. Zum großen Finale hat sich auch Superstar Rita Ora angekündigt.

