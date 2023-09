Prinz Harry bei den Invictus Games: So luxuriös schläft der Royal in Düsseldorf

Die Invictus Games, initiiert von Prinz Harry, sind in vollem Gange. Seit Samstag, den 9. September, finden die Wettkämpfe für Soldatinnen und Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben, in der Landeshauptstadt statt. Die besten Fotos der „Opening Ceremony“ findet ihr übrigens hier.

Harry und Meghan residieren in Suite mit direktem Rheinblick

Der Royal hat bereits im Vorfeld angekündigt, während der gesamten Spiele in Düsseldorf bleiben zu wollen. Nun hat das britische Nachrichtenportal „Mirror“ herausgefunden, wo der Prinz seine Nächte verbringt. Demnach residiert Prinz Harry in einer Suite des Hyatt Regency Hotels, das im Medienhafen in Düsseldorf liegt.

Auch den Preis für das Zimmer pro Nacht will die britische Boulevardzeitung herausgefunden haben. So kostet das Zimmer mehr als 2300 Euro pro Nacht. In den kommenden Tagen wird auch Herzogin Meghan, die Ehefrau des Prinzen, im Hotel erwartet. Vom Zimmer aus hat das Paar auf einer geräumigen Terrasse einen exzellenten Blick auf den Rhein.