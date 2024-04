Vom 27. bis 28. Juli 2024 findet im Castello Düsseldorf die erste Ausgabe der „Invictus Germany“ statt. An den internationalen Wettkämpfen nehmen Soldaten sowie Angehörige der Blaulicht-Organisationen aus Deutschland, den USA, Australien und weiteren europäischen Nationen teil.

Wo findet das Event statt, dürfen auch Zuschauer an den Wettbewerben teilnehmen – und kommt „Invictus“-Schirmherr Prinz Harry vorbei?

Das steckt hinter der ersten Ausgabe „Invictus Germany“ 2024

Die Veranstaltung knüpft an den Erfolg der internationalen „Invictus Games“ in Düsseldorf an, die 2023 erstmals in Deutschland stattfanden. Wie auch schon im vergangenen Sommer ist für die Umsetzung die städtische Tochtergesellschaft D.Live verantwortlich, Spielstätte ist diesmal nicht die Merkur-Spiel-Arena, sondern das Castello im Stadtteil Reisholz.

Bleibt gleich, dass sich Athleten in verschiedenen Disziplinen miteinander messen. Dabei geht es mehr als nur um einen Sportwettbewerb: Bei den „Invictus Games“ handelt es sich um einen paralympischen Sportwettkampf für ehemalige Soldaten, die bei Einsätzen schwere Verletzungen oder Traumata erlitten haben. Die Spiele wurden 2014 zum ersten Mal von Prinz Harry initiiert.

Können Zuschauer die Spiele mitverfolgen?

Neben den aktiven Teilnehmern werden auch Familienangehörige und Freunde – die „Family & Friends“ – in die Spiele einbezogen. Ihre Unterstützung spielt eine wichtige Rolle im Rehabilitationsprozess und verdient ebenfalls Anerkennung.

Über die Möglichkeit als Zuschauer im Castello platz zu nehmen, ist derzeit noch keine Information bekannt.

Die Sportdisziplinen

Die Sportarten orientieren sich an den neun Kernsportarten der „Invictus Games“ plus Tischtennis, das erstmals 2023 in Düsseldorf Teil der Spiele wurde. Das jeweilige jährliche Sportprogramm wird individuell nach den Schwerpunkten der Athleten festgelegt. In diesem Jahr stehen folgende Disziplinen auf dem Programm: Tischtennis

Indoor Rudern

Sitzvolleyball

Spinning Dazu passend: Unterwegs bei den „Invictus Games“: Olympischer Geist in Camouflage Welche Athleten und Nationen nehmen teil? Neben der Teilnahme des deutschen „Invictus Games“-Teams werden auch weitere Nationen eingeladen. Ebenfalls werden Teilnehmer von „Blaulicht-Organisationen“ (z.B. Polizei, Feuerwehr, THW) bei den Spielen in Düsseldorf dabei sein. Australien

Belgien

Dänemark

Deutschland

Estland

Georgien

Italien

Jordanien

Rumänien

Polen

Ukraine

USA

Vereinigtes Königreich

„Blaulicht-Organisationen“

Wird „Invictus Games“-Schirmherr Prinz Harry dabei sein?

Mit der Bekanntgabe, die „Invictus Games“ 2023 in Düsseldorf stattfinden zu lassen, machte Prinz Harry, Duke of Sussex und Schirmherr der Games, 2020 Deutschland zum Teil der Familie. Mit „Invictus Germany“ kommt es zur erstmaligen Fortsetzung der Legacy der „Invictus Games“-Idee für Deutschland.

Wird es also ein „Harry Comeback“ in der Landeshauptstadt geben – und gibt es eine Opening- und Closing-Ceremony mit namenhaften Sängern, wie im vergangenen Jahr Macklemore und Rita Ora?

Darüber ist aktuell noch nichts bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Sicher ist jedoch, dass ab 2024 die „Invictus“-Familie jährlich in Düsseldorf zusammenkommen wird. Diese Promis waren bei den „Invictus Games“ 2024 vor Ort!

Alle Informationen auf einen Blick

Termin: 27. bis 28. Juli 2024

27. bis 28. Juli 2024 Ort: Castello Düsseldorf

Castello Düsseldorf Beginn und Ende : 10 bis 18 Uhr

: 10 bis 18 Uhr Teilnehmer: Soldaten sowie Angehörige der Blaulicht-Organisationen aus Deutschland, den USA, Australien und weiteren europäischen Nationen

Soldaten sowie Angehörige der Blaulicht-Organisationen aus Deutschland, den USA, Australien und weiteren europäischen Nationen Sportarten: Indoor-Rudern, Sitzvolleyball, Spinning, Tischtennis

Indoor-Rudern, Sitzvolleyball, Spinning, Tischtennis Weitere Informationen: www.invictusgermany.de

Anreise und Parken zum Castello in Düsseldorf

Parkmöglichkeiten findet ihr auf den Parkplätzen P5 und P3 am Sportpark Niederheid. Plant ausreichend Zeit für An- und Abfahrt ein.

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Steigt an der Bushaltestelle „Briedestraße“ aus, von hier sind es nur wenige Schritte bis zur Halle. Alternativ gelangt ihr über die Haltestelle Düsseldorf-Reisholz S ebenfalls in nur wenigen Schritten die Stätte.

