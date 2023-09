„Invictus Germany“ in Düsseldorf gegründet: Spirit der Spiele soll weiter verbreitet werden

Am Samstag, dem 9. September 2023, endeten die Invictus Games Düsseldorf 2023. 503 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen, tausende Mitwirkende und Volunteers waren eine Woche lang in der Landeshauptstadt zu Gast, um dieses einzigartige Sportfestival zu feiern. Auch wenn die Spiele beendet sind, soll die neu gegründete Organisation „Invictus Germany“ die Idee der Spiele in Deutschland weiter verbreiten.

„Ausrichterstadt der Invictus Games zu sein, ist mir und allen Beteiligten eine besondere Ehre. Dieses ganz besondere Sportereignis unterstreicht einmal mehr die internationale Strahlkraft Düsseldorfs und ist dabei so viel mehr als nur ein Wettkampf unter Athleten. Die Invictus Games sind eine Haltung, und diese passt hervorragend zur Weltoffenheit der Landeshauptstadt. Mit „Invictus Germany“ führen wir die außerordentliche Arbeit der Invictus Games Foundation weiter und tragen den Invictus-Spirit weiterhin im Herzen Düsseldorfs“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, der Schirmherr der Invictus Germany.

>> Rückblick auf die Invictus Games in Düsseldorf: Harry und Meghan im Land der „Bratwurst Sausage“ <<

Die neue Organisation stellt die Menschen in den Mittelpunkt, die durch ihren Dienst für ihr Land unser aller Freiheit und Sicherheit gewährleisten. Diese verwundeten, verletzten oder kranken Soldaten und Veteranen und alle Uniformierten sowie ihre Familien verdienen unsere ganze Unterstützung für ihre Rehabilitation. Familienangehörige und Freunde leisten einen wichtigen Beitrag zu einem Neuanfang und stehen selbst vor großen Herausforderungen. Grund genug, auch sie für ihre Leistungen zu würdigen und einzubeziehen.

Invictus Germany lädt 2024 zum gleichnamigen Sport-Event in Düsseldorf

Das Ziel ist, dass der Geist von „A Home for Respect“ von Düsseldorf auf ganz Deutschland ausstrahlt. Die Inivictus Games zeigen auf einzigartige Weise, wie sich Sport positiv auf das körperliche und geistige Wohlbefinden auswirken kann. Für die Teilnehmer und ihre Familien und Freunde sind die Spiele ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung.

„Düsseldorf war Gastgeber für fantastische Spiele mit einer unglaublichen Atmosphäre im Stadion während der ganzen Woche. Die jubelnden Menschenmengen lassen keinen Zweifel daran, dass der Geist der Invictus Games in Deutschland weiterleben wird.“, sagt Dominic Reid, CEO der Invictus Games Foundation.

>> Invictus Games Düsseldorf 2023: Emotionales Finale – und Tränen bei Prinz Harry <<

Auch die Bundeswehr unterstützt die Invictus Germany. Generalleutnant Markus Laubenthal dazu: „Die Invictus Germany trägt den Geist der Invictus Games in die Zukunft und ergänzt die Bundeswehr-eigenen Legacy Maßnahmen. Ich bedanke mich für das großartige Engagement unseres Partners der Landeshauptstadt Düsseldorf.“

Bereits 2024 wird Invictus Germany zu einem gleichnamigen Sport-Event in Düsseldorf einladen. Neben einem Team Deutschland können auch internationale Teams teilnehmen. Im Einklang mit der Vision für die Invictus Games Düsseldorf 2023 wird das deutsche Team für dieses Sportereignis im nächsten Jahr auch eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern aus den Blaulichtorganisationen (wie z.B. Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk) umfassen.