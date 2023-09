Invictus Games Düsseldorf 2023: Emotionales Finale – und Tränen bei Prinz Harry

Sechs Tage voller Ehrgeiz und Emotionen liegen hinter den Wettkämpfern der Invictus Games 2023 – gemeinsam mit Schirmherrn Prinz Harry. Am Samstagabend (16. September) feierte das internationale Sportfestival mit verwundeten, verletzten und erkrankten Soldaten sein großes Finale – und lockte sogar Superstar Rita Ora auf die Bühne.

Was genau bei Prinz Harry die Tränen kullern ließ und wo Herzogin Meghan am Abend zu sehen war – so war die große Closing Ceremony der Invictus Games 2023 in Düsseldorf.

So viele Zuschauer wie noch nie

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Invictus Games Düsseldorf 2023 (@invictusgames2023)

Zwischen dem 9. und 16. September fanden die Games erstmals in Deutschland in Düsseldorf statt. Doch den 503 Soldaten, aber auch ihren rund 1000 angereisten Familien und Freunden, wurde nicht nur am großen Finalabend der Invictus Games Respekt und Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Opferbereitschaft entgegengebracht.

Die Gastgeberstadt hat das Fest samt Menschen mit breiten Armen empfangen – und den Invictus Games neue Zahlenrekorde beschert, die auch den Initiator Prinz Harry freuen dürften: Über 140.000 Besucher wurden während den sechs Wettkampftagen gezählt. So viele wie noch nie. Bei der Eröffnungsshow in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena wurden 20.000, zum Finale 18.000 Zuschauer empfangen. Zum Vergleich: Bei den Games 2022 in Den Haag kamen gerade mal 5000 Zuschauer zur Eröffnungsshow.

Intensives Finale der Invictus Games 2023

Die Closing Ceremony begann, wie schon bei der Eröffnungsshow, mit einem dreißigminütigen Walk-In aller teilnehmenden Wettkampfteams. Der Unterschied: Diesmal gab es vom Publikum – ununterbrochen – Standing Ovations.

Danach sorgte der „ESC“-Sänger Sam Ryder mit „Put a Light On Me“ für frische Töne: Der Brite landete beim „Eurovision Song Contest“ 2022 auf den zweiten Platz und ist seither auf den Bühnen Europas unterwegs. Auch dem Düsseldorfer Publikum schien seine Performance zu gefallen: Hier und da wurde das Handy gezückt, um Videos festzuhalten und Apps für Musikerkennung zu öffnen.

Prinz Harry verdrückte Träne auf der Bühne

Doch es ging emotional weiter. Prinz Harry erzählte während seiner Rede auf der Bühne von der Begegnung mit James, einem Mitglied des kanadischen Teams im Invictus 2025-Zelt. „Während wir uns unterhielten, bemerkte ich Dudelsäcke, die in der hinteren Ecke auf dem Boden lagen.“ Zu Dudelsack-Klängen wurde der Sarg der Queen im vergangenen Jahr zur Kirche geleitet. Er offenbarte, dass er gehofft hatte, dass sie gespielt werden würden. Doch: „Ich wusste noch nicht, dass es dreißig Minuten später James sein würde, der sie abholen und zum Spielen anbieten würde, und doch hatte ich keine Ahnung, was sie für ihn bedeuten. Ich wusste auch nicht, welche Erinnerungen sie bei ihm auslösten.“

Mittlerweile zeigte die große Videowand auf der Bühne den Kanadier James, der die plötzliche Aufmerksamkeit nur mit einer Hand im Gesicht fassen konnte und von seinen Mannschaftskollegen rege umarmt wurde. Bei Prinz Harry wurde bei diesem Anblick der Kloß im Hals größer – ebenso der Kampf mit den Tränen. Er erzählte weiter: „In Afghanistan spielte er 63 Rampenzeremonien. Für 63 Schatullen. Für 63 Seelen. Für 63 Familien. Nach der letzten Zeremonie konnte er sie vier Jahre lang nicht berühren.“

James wäre sich diese Woche nicht sicher gewesen, ob er sich überhaupt dazu durchringen könnte, sie zu spielen. Aber er tat es. „Was ihn einst verfolgt hatte – ich wage es zu sagen – vielleicht ist es jetzt das, was ihm hilft, ihn zu heilen“, so der Prinz. Emotionen überrollten endgültig nicht nur das Publikum, sondern auch Harry selbst. Bei einigen wurden sogar Taschentücher gezückt. Ein zweiminütiger Applaus im Stehen war die Folge.

Wo war eigentlich Meghan?

Laut den ursprünglichen Plänen der Invictus Games sollte Herzogin Meghan bei der Closing Ceremony gemeinsam mit Hadnet Tesfai einen Teil moderieren. Bis vor einigen Wochen. Doch diese Ankündigung wurde zu Beginn der Games auf der Website nachträglich entfernt. Und dabei blieb es.

Stattdessen saß Herzogin Meghan mit adrettem Dutt und dunkelgrünem Kleid im Publikum, vorne in der ersten Reihe neben ihrem Harry. Sie schien gut gelaunt, wie die Videoleinwände hin und wieder herzeigten. Er legte oft ihre Hand auf ihre Oberschenkel. Ein Kuss wurde allerdings nicht eingefangen.

Generell wirkte das Paar während den Games frei und glücklich: Der ehemalige Partyprinz feierte am Freitag (15. September) seinen 39. Geburtstag und hat am Tag davor gemeinsam mit seiner Meghan die Düsseldorfer Hausbrauerei Schumacher besucht.

Weitere Fotos von Prinz Harry und seiner Meghan während den Invictus Games 2023 in Düsseldorf findet ihr hier.

Rita Ora performte live auf der Bühne

Am Ende waren jedoch viele Augen auf sie gerichtet: Der Stargast des Abends war die US-Sängerin Rita Ora. Im November 2022 besuchte sie die Landeshauptstadt bereits als Moderatorin für die MTV Music Awards im PSD Bank Dome. Zur Closing Ceremony brachte sie fünf ihrer größten Hits mit: Darunter „Praising You“, „Let You Love Me“, „Ritual“, „Anywhere“ und „I Will Never Let You Down“.

Invictus Games 2025 in Kanada

Die nächsten Invictus Games werden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler stattfinden. Dann feiern die Games ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Spiele werden erstmals auch Wintersportarten wie Skilauf, Skeleton und Rollstuhl-Curling für die Wettkämpfer bereithalten.

Und: Schon jetzt steht fest, dass Invictus Germany im nächsten Jahr zu einem gleichnamigen und internationalen Sport-Event in Düsseldorf einladen wird. Weiter Details folgen.