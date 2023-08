Invictus Games 2023 in Düsseldorf: Spektakuläre Eröffnungsshow mit Stargast Macklemore

Die Invictus Games in Düsseldorf rücken immer näher: Zur Eröffnungsshow am 9. September konnten die Veranstalter nun einen großartigen Stargast engagieren: Macklemore kommt in die Stadt!

>> Invictus Games 2023 in Düsseldorf: Tickets, Gäste und Sport-Events – alle Infos <<

Von bahnbrechenden Erfolgen – ob allein oder mit seinem ehemaligen musikalischen Partner Ryan Lewis – über unzählige Grammy-Auszeichnungen bis hin zu hochgelobten und mitreißenden Live-Shows begeistert der Rapper bereits seit längerer Zeit seine Fans. In der Eröffnungsshow der internationalen Sportveranstaltung für an Körper und Seele verletzte Soldatinnen und Soldaten wird er neben seinen neuen Songs auch Nummer-Eins-Hits wie „Can’t Hold Us“ oder „Thrift Shop“ performen. Macklemores Songs und ihre Botschaften der Stärke, Hoffnung und Tapferkeit sollen das passende Setting für die spektakuläre Eröffnungszeremonie liefern.

Macklemore dazu: „Es ist eine große Ehre, bei einem Event mit einem so wichtigen Anliegen wie den Invictus Games aufzutreten.“

Hadnet Tesfai und Steven Gätjen moderieren Eröffnungsshow der Invictus Games 2023

Moderiert wird die mit Höhepunkten vollgepackte Show von den TV-Größen Hadnet Tesfai und Steven Gätjen. Hadnet Tesfai ist eine national bekannte Moderatorin und DJ, die neben einer eigenen TV-Show, Podcasts oder Radiosendungen auch schon die Eröffnungsshow der Berlinale moderierte. Ihr Gegenpart Steven Gätjen ist als Moderator von Shows wie „Joko & Klaas gegen Pro7“, „Schlag den Raab“ oder der Übertragung der Oscar-Verleihung ein allseits bekanntes TV-Gesicht. Als Filmspezialist plaudert Steven Gätjen im eigenen Podcast „Kino oder Couch“ über Filme, Serien oder das private Leben.

Der Kapitän des Team Germany, Jörg Hinrichs, freut sich sehr auf den Beginn der Invictus Games in Düsseldorf: „Der Einmarsch der Nationen bei der großen Eröffnungsshow wird für mich sicherlich der erste von vielen Gänsehaut-Momenten der Invictus Games in Düsseldorf sein. Es ist eine riesige Ehre für mich, das Team Germany anzuführen.“

>> Prinz Harry und Meghan besuchen Düsseldorf – alle Fotos <<

Neben dem Stargast Macklemore wird auch eine mitreißende Tanzshow das Publikum begeistern. An der Eröffnung werden auch bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft teilnehmen. Der Ideengeber und Gründer der Spiele, Prince Harry, Duke of Sussex, wird ebenfalls zur Eröffnungsshow sowie an den nachfolgenden Spieltagen erwartet.

Doch auch Harrys Ehefrau, Meghan Markle, lässt sich das Spektakel nicht entgehen: Sie moderiert einen Teil der Abschlussshow. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Eröffnungsshow der Invictus Games 2023: Tickets ab 17 Euro

Der glamouröse Live-Opener mit dem Einmarsch der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer ist der erste feierliche und berührende Höhepunkt der Invictus Games, die vom 9. bis 16. September unter dem Motto „A Home for Respect“ stattfinden. Die große Eröffnungsshow in der Merkur Spiel-Arena startet am Samstag, 9. September, um 18.30 Uhr. Ermäßigte Tickets sind ab 17 Euro, reguläre Tickets ab 21 Euro erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf invictusgames2023.de.