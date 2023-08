Meghan Markle kommt nach Düsseldorf – wann sie die Invictus-Games-Show moderiert

Die Invictus Games werfen ihre Schatten bereits voraus. Vom 9. bis zum 16. September findet das sportliche Großereignis in diesem Jahr in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt statt. Los geht es mit der Eröffnungsshow am 9. September ab 18.30 Uhr. Dabei geht der Blick vor allem auf den Einmarsch der Nationen, unterstützt vom US-amerikanischen Rapper Macklemore.

Meghan Markle kommt nach Düsseldorf – und moderiert einen Teil der Abschiedsshow

Neben den vielen sportlichen Wettkämpfen sind vor allem die Auftritte von Initiator und Schirmherr Prinz Harry sowie seiner Frau Meghan von Bedeutung. Es werden Geschichten von Wettkämpfern, Veteranen und deren Familien erzählt, und wie sie sich durch das Leben kämpfen. Entsprechend wird Herzogin Meghan auch die Abschiedsshow am 16. September ab 20 Uhr moderieren.

Auch politische Prominenz vor Ort

Ebenfalls erwartet wird Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Auch er wird vor dem Publikum sprechen. Zu guter Letzt wird Prinz Harry die letzten Worte der Veranstaltung formulieren und am Ende die Invictus-Flagge an das kommende Ausrichterland übergeben.

Es ist das erste Mal, dass die Invictus Games in Deutschland ausgetragen werden. Dazu war Prinz Harry gemeinsam mit seiner Frau bereits im letzten Jahr auf Stippvisite in Düsseldorf. Insgesamt treten ca. 500 kriegsversehrte Soldaten in zehn Disziplinen gegeneinander an.

Einen Überblick über das gesamte Programm der Invictus Games 2023 in Düsseldorf erhaltet ihr hier.