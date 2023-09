Harry und Meghan zu Gast in Düsseldorf: Hier könnt ihr das royale Pärchen sehen

Königlicher Besuch in Düsseldorf: Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen die NRW-Landeshauptstadt. Das Ehepaar wird sich während der von Harry initiierten Invictus Games, die in diesem Jahr in und um die Merkur Spiel-Arena stattfinden, in der Stadt aufhalten.

Düsseldorfer Royal-Fans fragen sich jetzt natürlich: Wo genau kann man die beiden denn sehen? Und ist dabei eventuell sogar ein privater Schnappschuss möglich?

>> Alle Fotos vom 6. September 2022: Prinz Harry und Meghan besuchen Düsseldorf <<

Bereits 2014 stieß der Sohn von König Charles III. die Invictus Games an, 2023 kommt das internationale Sportfestival für kriegsversehrte Soldaten erstmals nach Deutschland.

Harry und Meghan in Düsseldorf: Wo könnt ihr Fotos des Royal-Pärchens machen?

Vorab eine wichtige Info: Prinz Harry und Herzogin Meghan werden getrennt voneinander nach Düsseldorf reisen. Der Grund hierfür ist, dass Harry bereits zur Eröffnungsfeier der Invictus Games vor Ort ist, Meghan aber wohl erst im Laufe der kommenden Woche in Düsseldorf erwartet wird.

Der britische Prinz wird am Samstag, dem 9. September, zunächst zu einem offiziellen Empfang im Düsseldorfer Rathaus erwartet, bei dem er sich auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen wird. Dabei soll Harry wohl auch über einen Roten Teppich über den historischen Marktplatz schreiten – die wohl beste Möglichkeit auf einen Schnappschuss des Königssprosses. Am Abend wird er dann eine Willkommensrede bei der „Opening Ceremony“ seiner Veteranenspiele in der Merkur Spiel-Arena halten.

Wie unter anderem die „Bunte“ berichtet, soll Harry bis zum Ende der Invictus Games am 16. September in Deutschland bleiben. Unklarer ist da schon, wie lange sich Meghan in Düsseldorf aufhalten wird. Zuletzt wuchs die Verwirrung um ihren Besuch an, da ihr angekündigter Auftritt bei der „Closing Ceremony“ am 16. September nicht mehr auf der Website der Invictus Games zu finden ist. Mehr dazu lest ihr hier.

Interessanter Randaspekt: Bei Harrys und Meghans Besuch handelt es sich nicht um einen offiziellen Staatsbesuch, da das Ehepaar zwar seine royalen Titel behalten, aber nicht mehr aktiver Teil der britischen Königsfamilie ist. Das bedeutet, dass der Prinz und die Herzogin von Sussex durch private Sicherheitskräfte geschützt werden, aber beispielsweise nicht durch eine Polizeistaffel eskortiert werden.