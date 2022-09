Prinz Harry und Meghan besuchen Düsseldorf – alle Fotos

Hoher Besuch am 6. September in Düsseldorf: Prinz Harry und Meghan sind in der NRW-Landeshauptstadt, um für die „Invictus Games“ 2023 zu werben. Auf dem Programm steht ein Termin im Rathaus in der Altstadt sowie eine Pressekonferenz in der Merkur Spiel-Arena. Wir zeigen die Bilder.

Prinz Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Harry und Meghan kommen nach Düsseldorf, um für die "Invictus Games" 2023 zu werben, die von Prinz Harry mit ins Leben gerufen wurden. Dabei handelt es sich um paralympische Wettkämpfe für Soldaten, die im Krieg verletzt wurden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Prinz Harry und seine Frau Meghan kommen vor dem Rathaus an und reden mit Hauptfeldwebel Steffi Schenke und mit Lorraine Grosse-Frintrop, die in der Vergangenheit als Athletin bereits bei den Invictus Games erfolgreich war. Auch mit dabei: Hund Luki. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Düsseldorf: Die Royal-Fans warten auf die Ankunft des britischen Prinz Harry und seiner Frau Meghan am Rathaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Gruppenfoto am Rathaus: Prinz Harry, seine Frau Meghan (3.v.l), Herzogin von Sussex, Alfred Marstaller, Brigadegeneral (l), Stephan Keller (CDU, 2.v.l,), Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, Siemtje Möller parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin der Verteidigung (2.v.r.) und Markus Laubenthal, Generalleutnant. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Empfangen wurden Harry und Meghan unter anderem von Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Zum Besuch der Royals zeigt sich auch diese verkleidete "Queen" in der Altstadt von Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Prinz Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Prinz Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Prinz Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Das königliche Duo zeigte sich am Rathaus in Düsseldorf von seiner schönsten Seite. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Königlicher Empfang in Düsseldorf: Prinz Harry und Meghan steigen aus ihrem Auto. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Der britische Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, kommen vor dem Rathaus an. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Prinz Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf sind stolz gemeinsam Gastgeber für die "Invictus Games" sein zu dürfen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Aufenthalt für die Royals ist leider nur ein kurzes Schauspiel: Nach dem Termin in der Altstadt geht es später noch an Bord der „MS RheinGalaxie“ über den Rhein in Richtung Merkur Spiel-Arena. Hier findet dann die Pressekonferenz statt – und danach geht es für Harry und Meghan bereits wieder in Richtung Heimat.