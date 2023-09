So war das „Invictus Games Opening“ am Samstag mit Prinz Harry und Macklemore

Sie finden zum ersten Mal in Deutschland statt: Bei den am Samstag gestarteten Invictus Games handelt es sich um einen paralympischen Sportwettkampf für ehemalige Soldaten, die bei Einsätzen schwere Verletzungen oder Traumata erlitten haben. Bereits am Samstagnachmittag hatte Initiator Prinz Harry im Düsseldorfer Rathaus vorbeigeschaut, um sich im Goldenen Buch der Stadt einzutragen.

Die große Eröffnungsshow in der Merkur Spiel-Arena am Abend wurde von den TV-Größen Hadnet Tesfai und Steven Gätjen moderiert. Als Stargast trat Macklemore auf die Bühne. Die Fotos findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

Die Invictus Games finden in der Regel alle zwei Jahre statt. Während der Corona-Pandemie fielen die Wettbewerbe zuletzt jedoch aus. 2023 gibt es daher nur ein Jahr Abstand zu den letzten Spielen aus 2022. In den Vorjahren fanden die Spiele bis auf 2022 bisher nur im englischsprachigem Raum statt. So wurden sie 2014 in London, 2017 in Toronto, 2018 in Sydney und 2022 in Den Haag ausgetragen.

