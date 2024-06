Biergarten in Düsseldorf: Die besten Orte am Rhein & in der Altstadt

Strahlender Sonnenschein, das Altbier perlt und der Geruch nach gegrillten Würstchen liegt in der Luft. Wenn das gute Wetter nach draußen lockt, dann sind Biergärten natürlich die perfekte Location zum Treffen, Trinken und Tratschen. Wir haben die Düsseldorfer Kultstätten und Geheimtipps in dieser Liste verewigt.

Frankenheim Brauereiausschank in Pempelfort

Der Brauereiausschank auf der Wielandstraße (Frankenheim Stammhaus seit 1873) überzeugt nicht nur durch seine traditionsreichen Gemäuer, eine reichhaltigen Speisekarte und dem frisch gezapften Frankenheim Altbier aus dem Fass. Umgeben von historischem Gemäuer versteckt sich im Innenhof ein echter Geheimtipp – der gemütliche Biergarten. Mit über 150 Sitzplätzen bietet er jede Menge Platz für jung und alt, für Düsseldorfer und Touristen, für Geschäftsleute und Privatpersonen.

Der Blick auf die Gemäuer der alten Brauerei verrät, dass das Altbier wirklich in der Landeshauptstadt seine Heimat hat. Eine ausfahrbare Markise dient nicht nur als Schattenspender, sondern schützt auch bei leichten Regenschauern.

Adresse: Wielandstr. 12-14, 40211 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

„Three Little Birds“ an der Rheinterrasse

Ein herrlicher Platz direkt am Rheinufer – inklusive einem der schönsten Sonnenuntergänge der Stadt: 2021 sind die „Three Little Birds“ in den Biergarten der Düsseldorfer Rheinterrasse (ehemaliger Rheinblick 33) gekommen, um zu bleiben.

Hier gibt es Snacks wie Brezeln und Bananenbrot, kleinere Foodtrucks verkaufen beispielsweise spanische Empanada. Neben einer umfangreichen Auswahl an Kaltgetränken, Schvarz Kaffee und verschiedenen Bieren sorgt auch die Weinkarte für ein paar schöne Stunden.

Bei schönem Wetter ist an den Wochenenden bereits ab 12 Uhr geöffnet, aktuelle Öffnungszeiten erfahrt ihr auf Instagram.

Adresse: Three Little Birds, Joseph-Beuys-Ufer 33, Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage / Facebook

Fortuna Büdchen am Tonhallenufer

Hier gibt es zwar Bier, aber keinen Garten: Dafür lässt es sich an der rot-weißen Trinkhalle bei einem Alt und einer Bockwurst hervorragend über den besagten Fußballverein philosophieren, eine kurze Pause auf dem Fahrrad einlegen und verträumt in Richtung Rhein blicken. Da die Atmosphäre und das Setting extrem nah an das klassische Biergarten-Feeling herankommt, packen wir das kultige Fortuna Büdchen natürlich liebend gerne mit in diese Auflistung.

Adresse: Joseph-Beuys-Ufer 17, 40239 Düsseldorf (Google Maps)

Kasematten Düsseldorf direkt am Rhein

Der Klassiker auf der Rheinpromenade will einfach nicht alt werden: Das ganze Jahr über laden die Kasematten zum Genießen und Entspannen ein. Direkt am Rhein, in unmittelbarer Nähe zum Burgplatz und der Altstadt, gibt es wohl keinen Punkt in Düsseldorf, an dem man so zentral gemeinsam schmausen und trinken kann. Insgesamt gibt es fünf feste Bestandteile der Kasematten: die Cocktailbar 112, den Sylter Fischkutter, das Frankenheim Bistro, die Brauerei Zum Schlüssel und das Café Bató.

Adresse: (Google Maps)

Links: Homepage / Facebook

Uerige Hausbrauerei in der Altstadt

Es gibt Biergärten und es gibt das Uerige: Kein anderer Ort in der Altstadt ist so legendär, kein anderer Ort bietet euch auf ähnliche Weise „Düsseldorf pur“. Das herbe Altbier fließt hier in Strömen, hinzu kommen deftige Speisen wie Krüstchen Gulasch, Kartoffel- und Erbsensuppe sowie natürlich die kultigen Frikadellen und frisch zubereitete Mettbrötchen.

Wenn ihr euch in Düsseldorf nur eine einzige Location anschauen dürftet, dann würden wir euch das Uerige ans Herz legen: Insbesondere im Sommer ist die Gasse vor dem Restaurant vollgepackt mit Menschen, die Kellner rotieren rasant durch die Menge und die Stimmung vor Ort könnte nicht besser sein.

Adresse: Berger Str. 1, 40213 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage / Facebook

Tonhallen-Terrasse am Rhein

Wer Bier mag, sollte die „Holy Craft Beer Bar“ ganz nach oben auf seinen To-Do-Zettel für den nächsten Altstadt-Besuch setzen: Mit zwölf Craft-Bieren vom Fass sowie 60 weiteren aus der Flasche ist für genug Auswahl gesorgt. Da die Bar auch einen richtig schönen Außenbereich anbietet, findet ihr hier auch einen super „Biergarten“.

Adresse: Liefergasse 11, 40213 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage / Facebook

Vier Linden Open Air in Oberbilk

Das Vier Linden Open-Air im Südpark ist längst nicht mehr „nur“ ein Biergarten, sondern zudem eine im Sommer angesagte Event-Location: Hier finden in regelmäßigen Abständen Live-Konzerte statt, oder die Veranstalter laden kurzerhand zum Open-Air-Kino ein. Dazu wird Uerige Alt ausgeschenkt, das Essen dürft ihr euch beim Kinovergnügen einfach selbst mitbringen.

Adresse: Siegburger Straße 25, 40591 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

Tigges in Bilk

Die in Düsseldorf Bilk, nicht unweit vom S-Bahnhof gelegene Kultkneipe bietet euch ebenfalls einen ganz hervorragenden Biergarten inmitten der Stadt. Bei hohem Andrang kann es dabei schon mal chaotisch werden. Zum Glück haben die meisten Studenten meist ausreichend Zeit mitgebracht.

Adresse: Brunnenstraße 1, 40223 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

Rennbahn-Biergarten in Grafenberg

Der Rennbahn Biergarten hat sich vergrößert: Eine acht mal vier Meter große Open-Air Bühne bietet genug Platz für Konzerte, Kabarett und DJ-Sets. Hier wird euch zum „normalen“ Biergarten-Alltag also stets einiges geboten. Zusätzlich locken leckere Kaffee- und Cocktailvariationen, selbstgemachte bergische Bratwurst und Spießbraten mit Schmorzwiebeln. Den tollen Ausblick auf die Rennbahn gibt es gratis obendrauf.

Adresse: Rennbahnstraße 22, 40629 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Facebook

„Se(h)restaurant“ am Unterbacher See

Die Gastronomie am Unterbacher See setzt meist auf unverschämt hohe Preise. Im Gegensatz zur Konkurrenz bekommt man im „Se(h)restaurant“ direkt am Hafen dafür aber auch etwas geboten: Auf den Tisch kommen frische Gerichte mit Obst und Gemüse aus der Region. Zudem setzt man auf saisonale Gerichte, etwa zur Spargel- oder Gänsezeit. Die Düsseldorfer Currywurst kommt mit Country Wedges und Sour Cream auf den Tisch.

Großer Vorteil für Familien mit Kindern: Gleich nebenan liegt der „Spielplatz am Nordstrand“ und sorgt für eine kurze Atempause bei den Erwachsenen.

Adresse: Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

Landhaus Freemann im Düsseldorfer Norden

Egal ob als Rastplatz nach einem Spaziergang durch den Kalkumer Schlosspark, oder als perfekter Parkplatz für den Drahtesel nach einer längeren Fahrradtour, das Landhaus Freemann im Düsseldorfer Norden ist immer einen Besuch wert. Die Speisekarte ist für einen „Biergarten“ recht ausgefeilt, dafür schmecken die Gerichte umso besser. Von einer großen Salatauswahl bis zum schmackhaften Dry Age Steak, von leckeren Desserts bis zum Kinderteller steht alles auf der Karte, was man sich nur wünschen könnte.

Adresse: Unterdorfstraße 60, 40489 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

Hammer Blick im KCD in Hamm

Eine Piratenflagge, eine große Terrasse und wortwörtlich ein „Hammer Blick“ auf den Rhein: In der rustikalen Gastronomie findet ihr euer Glück bei Pizza, Tapas und Flammkuchen – alternativ reicht meist auch ein kühles Bierchen, um den Tag bei diesem Ausblick ganz hervorragend ausklingen zu lassen.

Adresse: Fährstraße 253A, 40221 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

Sonnendeck in Lörick

Eine Mischung aus Strandbar und Event-Location findet ihr auf der anderen Rheinseite in Lörick. Ein kühles Getränk oder Softeis in der Hand, entspannt der Musik lauschen und den feinen Sand unter den Füßen spüren: Die große Beach-Area vom Sonnendeck hat mit dem Karibik-Flair die besten Voraussetzungen, damit ihr einfach mal abschalten könnt. Liegestühle gibt es in rauen Mengen. Die Bar öffnet bei Sonnenschein gerne am frühen Nachmittag ihre Pforten.

Adresse: Niederkasseler Deich 285, 40547 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage / Facebook

Brauhaus Alter Bahnhof in Oberkassel

Die Heimat vom leckeren Gulasch Alt findet sich im „Alten Bahnhof“ in Oberkassel. Hier findet ihr nicht nur das kühle Kultgetränk frisch gebraut und gezapft, sondern auch (meist) einen schönen Schattenplatz unter den großen Kastanien. Die Küche ist gutbürgerlich, das Personal meist hervorragend aufgelegt. Lohnt sich!

Adresse: Belsenplatz 2, Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

Gartenwirtschaft Schwenke alias „Aschlöksken“ in Wittlaer

Für das „Aschlöksken“ ist der Begriff „Biergarten“ bereits hoch gegriffen: Einst ein Geheimtipp unter Radfahrern ist der größere Schrebergarten mittlerweile purer Kult am Rhein. „Rustikal“ ist dabei die erste Beschreibung, welche einem in den Sinn kommt: Die Location am Ende des Roßpfads in Wittlaer hat keine Bedienung und bietet keinen unnötigen Schnickschnack, der euch unnötig vom Genießen eines kühlen Radlers ablenken könnte. Schnappt euch einfach einen Stuhl und genießt den Rheinblick vom Hintereingang aus. Dazu noch eine Bratwurst auf die Hand, oder ein Stück Kuchen, und das Leben ist perfekt!

Adresse: Am Hasselberg 290, 40489 Düsseldorf (Google Maps)

Restaurant Alte Rheinfähre in Kaiserswerth

Wer einen Ausflug über den Rhein plant, macht mit diesem Biergarten nichts falsch: Direkt an der Rheinfähre gelegen gibt es vor Ort reichlich viele Schattenplätze, einen kleinen Spielplatz für Kinder und jede Menge kühle Getränke. Das Essen ist lecker, dürfte aber keinen Preis in einem Gourmet-Wettbewerb gewinnen. Wer einfach nur ein Schnitzel mit Pommes zum glücklich sein benötigt, findet aber mehr als genug Auswahl. Das Highlight ist auch hier die Aussicht auf den Rhein.

Adresse: Fährerweg 22, 40489 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage

Galerie Burghof in Kaiserswerth

Rund 300 Gäste finden auf den rustikalen Holzbänken im Schatten großer Kastanien den perfekten Platz, um gemütlich ein Bierchen zu zischen und den Blick gen Rhein wandern zu lassen. Dabei ist die Galerie Burghof nicht nur bei Fahrradfahrern ein beliebtes Ausflugsziel: Die deftige deutsche Küche lockt Gäste von nah und fern nach Kaiserswerth. Zudem liegt gleich nebenan die alte Kaiserpfalz. Bei gutem Wetter solltet ihr besser früher als später vorbeischauen. Der Biergarten ist dann meist komplett belegt.

Adresse: Burgallee 1, 40489 Düsseldorf (Google Maps)

Links: Homepage / Facebook

