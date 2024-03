Frühling in Düsseldorf: 5 Orte, die ihr jetzt besonders liebt

Die Sonnenbrille auf der Nase, ein Aperol auf der Außenterrasse am Rhein: Viele Düsseldorfer lieben den Frühling mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Doch welche Orte sind jetzt besonders beliebt? Wo genießen die Düsseldorfer ihren Frühling am liebsten?

Wir haben euch bei Instagram nach euren Lieblings-Locations im Frühjahr gefragt: Die folgenden Orten gehören auf jeden Fall dazu!

Schlendern auf der Rheinuferpromenade

Ein Spaziergang oder eine Radtour am Rheinufer ist ein Muss für jeden Düsseldorfer im Frühling. Die atemberaubende Aussicht auf den Fluss, die vorbeiziehenden Schiffe und die Skyline der Stadt – herrlich! An einigen Stellen ist auch das Grillen im Freien erlaubt.

Und danach ein Eis auf die Hand? Das sind die 14 besten Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf

Ein Picknick im Hofgarten

Der Hofgarten ist der größte Park in Düsseldorf und bietet viel Platz zum Entspannen, Spielen und Sonnenbaden. An sonnigen Tagen tummeln sich hier Jung und Alt, um die ersten warmen Tage des Jahres zu genießen – zum Beispiel mit einem Picknick. Hin und wieder kann man hier auch Hobbykünstlern auf der Slackline beobachten.

Weiterlesen: Parks in Düsseldorf: Das sind die schönsten Grünanlagen der Stadt

Einen Drink an den Kasematten genießen

Ein Muss für alle, die das mediterrane Leben vor der Haustür spüren wollen: Die Kasematten in Düsseldorf. Ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Fünf verschiedene Gastronomien bieten eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken, von mediterraner Küche über Kaffee und Kuchen bis hin zur Sylter Meeresbriese und exotischen Cocktails.

Von hier gibt es wohl den besten Blick auf den Rhein. Wie wäre es mit einem Sonnenuntergang in Düsseldorf? Die 11 schönsten Orte für romantische Aussichten gibt es hier.

Die Stadtstrände am Rhein

Ihr sucht einen Ort am Rhein, an dem ihr so richtig entspannen könnt? Düsseldorf präsentiert euch gleich drei solcher Spots: Die Stadtstrände gehören zu den beliebtesten Spots, wenn man sich mit seinen Freunden auf ein, zwei Drinks im Freien treffen und dabei Snacks und Live-Musik genießen möchte. Hier findet ihr sie:

Stadtstrand am Robert-Lehr-Ufer

Stadtstrand an der Oberkasseler Brücke

Stadtstrand an der Rheinkniebrücke

Öffnungszeiten, Infos zum Gastro-Angebot und zu den Preisen der Stadtstrände Düsseldorf findet ihr hier in der schnellen Übersicht.

Die Frühlingskirmes am Tonhallenufer

Vom 30. März bis 7. April 2024 lockt die Frühlingskirmes zur Location ans Tonhallenufer! Dann geht es für die Besucher auf rasante Attraktionen oder entspannt in den großen Biergarten mit tollem Blick auf den Rhein.

Weiterlesen: Frühlingskirmes in Düsseldorf 2024 – aktuelle Infos zur Kirmes am Tonhallenufer

Nicht weit von hier ist die Altstadt, das wohl charmanteste Fleckchen der Stadt: Mit vielen kleinen Gassen, Restaurants und Cafés kann man es sich hier einfach gut gehen lassen. Schlendert durch die Straßen und genießt die Atmosphäre des Frühlings in der Stadt.

Euer Lieblingsort für den Frühling ist noch nicht dabei? Dann schreibt uns eine Mail mit einer kurzen Info an tonightnews@rp-digital.de mit eurem Tipp!