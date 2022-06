Grillen in Düsseldorf: Wo ist es erlaubt, wo verboten? Alle Infos zu Bußgeldern und Co.

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch wieder die Lust auf ein gepflegtes Barbeque im Grünen. Mit der Familie oder den Freunden bei Sonne und leckeren Getränken draußen zu sitzen und den Grill anzuschmeißen, ist ureigenes Kulturgut in Deutschland. Doch nicht überall ist das Grillen in Düsseldorf so zweifelsfrei erlaubt. Wir zeigen euch, wo in Düsseldorf problemlos das Steak, die Wurst oder der Grillkäse bruzzeln dürfen.

Düsseldorf: Ist Grillen im Grünen erlaubt und was ist zu beachten?

Grundsätzlich stellt die Landeshauptstadt allen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern öffentliche Grillplätze zur Verfügung. Diese findet ihr in den vier Parkanlagen in Heerdt, im Niederheider Wäldchen sowie in der Ulenbergstraße und im Südpark. Die Grillanlagen dort stehen zur freien Verfügung, die Kohle sowie die Lebensmittel muss aber selbstverständlich jeder selbst mitbringen. Für den anfallenden Müll stehen Abfallbehälter in unmittelbarer Umgebung bereit. Doch es gibt auch ein paar Regeln, die zu beachten sind:

100 Meter Abstand vom Waldrand wegen Waldbrandgefahr

Nicht auf holzigem oder brennbarem Untergrund grillen

Nur sicherheitsgeprüfte Grillgeräte dürfen verwendet werden

Den Grill nie unbeaufsichtigt lassen

Von Benzin oder Brennspiritus als Anzünder wird dringend abgeraten

Löschmittel wie Wasser oder Sand immer bereit halten

Eine übermäßige Rauchbelastung der Nachbarn soll vermieden werden

Wo ist Grillen in Düsseldorf verboten?

Generell verboten ist das Grillen sowie offenes Feuer in Naturschutzgebieten und Wäldern. Ansonsten ist das Grillen in Düsseldorf prinzipiell auf allen städtischen Grünflächen erlaubt, bzw. geduldet. Es sei denn, es ist ausdrücklich untersagt. Wie der Bußgeldkatalog ausführt und damit beweist, wird in Düsseldorf für Grillen in der Öffentlichkeit nämlich kein Verwarngeld ausgesprochen. In den Wäldern oder Naturschutzgebieten drohen bei Verstößen dann aber entsprechende Strafen.

Grillen in Düsseldorf: Was droht bei Regel-Verstößen?

Neben Essen ist Düsseldorf die einzige Stadt in NRW, die keine Verwarngelder ausspricht. Eben weil das Grillen prinzipiell auf allen städtischen Grünflächen in den Städten erlaubt ist. Strafen können dennoch ausgesprochen werden, wenn sich gegen Regeln widersetzt wird. Bei kleineren Verstößen werden meist Bußgelder in Höhe von 20 Euro ausgesprochen. Wer jedoch beispielsweise eine Grube zum Grillen aushebt, muss mit einer Strafe in Höhe von 5000 Euro rechnen.

Düsseldorf: Hier gibt es speziell eingerichtete Grill-Plätze

In Düsseldorf gibt es gleich mehrere öffentliche Orte, an denen Grillplätze vorhanden sind. Wir zeigen euch eine Auswahl an Orten, wo ihr ohne Probleme den Grill anschmeißen dürft:

Grillen im Freizeitpark Ulenbergstraße

Mehrere Grillplätze mit fest installiertem Grill und Sitzgelegenheiten

telefonisch reservieren!

Kohle muss selbst mitgebracht werden

Grillen am Unterbacher See

Sechs Grillplätze an Nord- und Südufer mit Tischen und Bänken, mehr Plätze sind zusätzlich zu mieten

Buchbar gegen Gebühr

Vormittags oder Nachmittags, ganztägig kostet Aufpreis

Grills gibt es auch am Hochseilgarten am Südufer oder am Surf’n’Kite

Grillen im Freizeitpark Heerdt

Sieben Grillplätze zur allgemeinem Verfügung

kostenlos, Reservierungen sollten aber telefonisch vorgenommen werden

Grillen im Volksgarten/Südpark/Rheinpark

Grillen auf den Wiesen ist geduldet

Vorsicht: Grasnarbe darf keinen Schaden nehmen!

Wer seinen Müll nicht entsprechend entsorgt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen

Grillen im Freizeitpark Niederheid

Zwei fest installierte Grillplätze

Vorher telefonisch reservieren

Grillen an den Rheinstränden

Nicht erlaubt, aber geduldet, doch nur unter Bedingungen

Grillen nur im Kiesbett

Müll unbedingt entsorgen oder mitnehmen

Strand in Himmelgeist ist Naturschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet: Grillen ausdrücklich verboten!

Paradiesstrand oder Rheinstrand Lörick stehen zur Verfügung

Grillen an der Wasserskianlage in Langenfeld

Neun überdachte Grillplätze, die anzumieten sind

