Grillen in Düsseldorfs Parks und Grünanlagen: Das müsst ihr beachten

Düsseldorf eröffnet Grillsaison 2024 – doch es gibt eine bürokratische Anforderung

15. März 2024

Viele Düsseldorfer verfügen weder über einen Balkon noch einen Garten. Wer im Sommer trotzdem grillen will, hat in sämtlichen Parks die Möglichkeit zum Open-Air-Brutzeln. Doch dafür gibt es eine bürokratische Anforderung an Interessierte.