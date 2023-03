Grillen in Düsseldorf: An diesen öffentlichen Orten können Plätze reserviert werden

Wenn die Temperaturen draußen klettern, steigt bei vielen Menschen auch die Lust aufs Grillen. Zusammen mit Freunden und der Familie im Freien zu sitzen und ein paar Würstchen auf dem Grillrost zu brutzeln, ist für viele Menschen eine liebgewonnene Tradition.

Allerdings kann nicht jeder Düsseldorfer einen Garten oder Balkon sein Eigen nennen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Barbecue-Fans jetzt in die Röhre schauen müssen. Ganz im Gegenteil: Denn die Stadt Düsseldorf öffnet die Grillplätze in den Freizeitanlagen wieder. Ab Dienstag (11.April) stehen Hobby-Grillern die Angebote in den Freizeitparkanlagen Niederheider Wäldchen, Ulenbergstraße und Heerdt wieder zur Verfügung. Reservierungen werden bereits ab dem 3. April entgegengenommen.

Grillen in Düsseldorf: Wer kann Plätze reservieren?

Mit ihrem Angebot richtet sich die Stadt an Familien mit Kindern, kleine Gruppen sowie Schulklassen und Kita-Gruppen.

Die Ausstattungen der einzelnen Stellen sind für Gruppen von bis zu 30 Personen ausgerichtet. Somit können auch kleine Feiern oder Geburtstage an den Grillplätzen ausgetragen werden.

Grillen in Düsseldorf: Wie können Plätze reserviert werden?

Die Stadt bittet Interessierte, sich im Vorfeld für einen Grillplatz anzumelden. Reservierungen in der Anmeldezeit werden montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr telefonisch angenommen. Die Reservierungen gelten jeweils als Tagesbuchung. Die Grillplätze in den Freizeitanlagen stehen täglich von 13 bis 19 Uhr zur Verfügung.

Die telefonischen Kontaktdaten für die Reservierung findet ihr hier:

• Freizeitanlage Niederheider Wäldchen, Anmeldung unter 0211-7900394

• Freizeitanlage Ulenbergstraße, Anmeldung unter 0211-152520

• Freizeitanlage Heerdt, Anmeldung unter 0162-1093658

Weitere Informationen stehen online zur Verfügung unter: www.duesseldorf.de/stadtgruen/freizeit/freizeitparks.

